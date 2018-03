Hétezer (!) hímestojás van idén ezen a somogyi tojásfán

Idén már közel hétezer tojás díszíti a kéthelyi tojásfát – írja a Kapos.hu.

A kéthelyi tojásfa története 2015-ben kezdődött. Az első évben csak egy átlagos húsvéti díszítést szerettek volna a szervezők elhelyezni a település középpontjában, azonban 1200 hímes tojás és egy másfél méteres óriástojás jött össze az akkori húsvéti ünnepekre.

A Kéthely központjában található díszítés minden évben egyre gazdagabb lett és egyre több nagy méretű (másfél-két méteres) fatojás került ki a központba, de az évek során szerepelt a kompozícióban rollerező nyuszi, vagy a most is látható, szalmából készült óriásnyúl is.