Ifjúsági magnetofon – a legmodernebb pajtás!

A Budapesti Rádiótechnika Gyár nem többet és nem kevesebbet ígért, mint hogy ez a csoda magnetofon elhozza a szabadságot, a mobilitást és a korlátok nélküli zenehallgatás Mekkáját. A retró hirdetés ugyanakkor stabilitást és megnyugtató kiszámíthatóságot is sugallt:

„Minden évszakban kellemes, olcsó és szórakoztató!”

A hálózatról és telepről is működő magnó gyártója egyszerű kezelhetőséggel kecsegtetett, ami valóban így is volt, de az is tény, hogy akkor még egy külön táska kellett ahhoz, hogy a zenehallgatás mobilitását élvezni tudjuk. Ezen azonban könnyen túlléptünk, és az MK25-ös magnetofonban vígan pörgettük a kazetták A és B oldalát.