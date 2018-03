Csillagles Pesten: idén is rengeteg hollywoodi sztárral találkozhatunk a városban

A mozik nemrég mutatták be Jennifer Lawrence Vörös veréb című thrillerét: a Francis Lawrence rendezte moziban az Éhezők viadala-filmek sztárja egy moszkvai prímabalerinából lett kémet alakít, akinek az a feladata, hogy modern Mata Hariként behálózzon egy CIA-ügynököt, és kiszedje belőle egy magas rangú orosz dezertőr nevét. A film nagyot bukott a mozipénztáraknál és a kritika is alaposan lehúzta. Mi, magyarok mégis szeretjük, mert nagyrészt Budapesten forgott – igaz, úgy mutatja be kedvenc fővárosunkat, mintha ma is az ötvenes-hatvanas évek társbérletes, lódenkabátos, stílbútoros világában élnénk.

A forgatás miatt Lawrence tavaly hónapokat töltött Budapesten. A hírek szerint nagyon jól érezte magát, Návai Anikónak nyilatkozva például azt mondta, ez a világ legszebb városa. „Magyar vagyok, és Budapest az otthonom” – áradozott a világ legjobban fizetett színésznője. Szép gesztus – még akkor is, ha a film nemzetközi premierjét végül ígéretével ellentétben nem itt, hanem Londonban tartották.

A kertek alatt vörös veréb ugrál

Lawrence tavaly ősszel – a hazai bulvársajtó legnagyobb örömére – többször is felbukkant a pesti éjszakában. Járt a Kertész utcai Vittulában, sőt a szerencsés véletlennek köszönhetően egy kezdő magyar punkzenekar, a Veszélyes Faszfej Tavaszterror című számának klipjében is szerepelt. Nem fogta vissza magát; Seth Meyers Late Night című talkshowjában maga mesélte el, hogy egy pesti kocsmában alaposan becsiccsentve nyakon öntötte ez egyik rajongóját egy korsó sörrel, amikor az közös szelfit szeretett volna lőni vele.

De nem ő az egyetlen A-kategóriás sztár, aki mostanában Budapesten járt. A magyar főváros szép fekvésének, eklektikus építészetének és a kedvező magyar filmfinanszírozási rendszernek köszönhetően az utóbbi időben az amerikai filmesek kedvenc forgatási helyszínévé vált: ha akarom, Moszkva, ha akarom, Prága, ha akarom Tbiliszi, ha akarom Berlin vagy Párizs. Budapest szinte bármilyen európia várost képes megszemélyesíteni a vásznon – nem véletlen, hogy az elmúlt egy-két évben folyton-folyvást hollywoodi hírességekbe botolhattunk a belvárosban.

Redford ’56-os magyar menekülteknek segített

Ott van például Tom Hanks, aki két éve a Dan Brown regényéből készült Inferno forgatásai miatt járt nálunk. A kétszeres Oscar-díjas színészt lenyűgözte a város. „Amikor a hajnalig tartó forgatás után autóval vittek a szállodámba, megdöbbenve láttam, hogy fiatal lányok kerékpároznak az utcán, vagy karonfogva sétálnak, kacarásznak, be­szélgetnek. Ilyen nincs sehol a világon. Lenyűgözött a látvány, az, hogy itt ilyen biztonságban élnek. Ezt a pillanatot, ezt a látványt hoztam el magammal a varázslatosan gyönyörű Budapestről” – nyilatkozta később. Hanks Pesten a kelet-európai autógyártás egyik gyöngyszemébe, a Polski Fiat 126p-be – ismertebb nevén a „Kispolszkiba” – is beleszeretett. Miután több, az ikonikus kisautóról készített fotót is megosztott a közösségi oldalakon, hűséges lengyel rajongóitól egy teljesen felújított példányt is kapott. Szerinte „ez egy gyönyörű autó” – igaz, nem is kellett évekig sorba állnia érte valamelyik Pest-környéki Merkúr-telepen. De értékeljük a lelkesedését; ki is próbálta rögtön az ajándékba kapott kocsit.

Vagy Brad Pitt, aki szintén Oscar-díjas feleségével, Angelina Jolie-val még 2010-ben látogatott el Budapestre. A mostanában sokat civakodó sztárpár Jolie A vér és méz földje című boszniai háborús drámájának forgatásai miatt jött Budapestre. „Brangelináékkal” persze rengeteget foglalkozott a hazai sajtó: megírták többek között, hogy milyen villát béreltek maguknak Budán; hogy a József Attila lakótelepen valaki ellopta Pitt 4,6 millió forintos Leica fényképezőgépét; és persze azt is, amikor a színész egy kiadós budapesti motorozás után véletlenül a szomszéd kertjébe próbált beparkolni.

Pitt és Jolie Robert DeNiro budapesti éttermének átadóján is járt, ahol a legendás Taxisofőr és Jeremy Irons mellett olyan kiváló – bár világszinten talán kevésbé ismert – hírességekkel is találkoztak, mint Hajdú Péter vagy Andy Vajna. Pitt egyébként hat évvel később Robert Redford társaságában is visszatért a magyar fővárosba, akkor a Kémjátszma című hidegháborús thriller Kelet-Berlinben játszódó jeleneteit rögzítették nálunk. Mint később kiderült, Redford, aki akkoriban éppen a párizsi Sorbonne-on tanult, az 1956-os forradalom után sebesült magyar menekülteknek is segített egy burgenlandi kirándulása során; mint mondta, akkor értette meg igazán, mit jelent „egy szabad országban élni”.

Pitt mellett az utóbbi idők másik nagy álomgyári férfiikonja, Ryan Gosling is járt már Budapesten. A sztár 2016-ban Harrison Forddal a Szárnyas Fejvadász 2049-et forgatta nálunk, és ha már itt járt, belelapozott a Magyar Nemzetbe, ellátogatott a Gellért fürdőbe és a Centrál kávéházba, sőt egy Aldiba is, ahol szerinte egészen kivételes csokoládés croissant lehet kapni.

Banderas napszemüvegétől Danes ebédjéig

Hollywoodi hírességből mostanában sincs hiány Pesten. A háromszoros Golden Globe-jelölt Antonio Banderas például éppen most forgatja nálunk a NatGeo Géniusz című sorozatának második évadát, amiben a legendás spanyol festőművészt, Pablo Picassót alakítja – faramuci műorral. A spanyol színész még tavaly decemberben érkezett Budapestre, és ha már itt volt, benézett a Bazilikánál rendezett karácsonyi vásárra is. Legutóbb egy belvárosi szemüvegboltban bukkant fel, hogy átvegyen egy kifejezetten neki készített napszemüveget, aminek a szárába eredeti, 16 mm-es filmrészleteket rejtettek.

Claire Danes, a nagysikerű Homeland sorozat sztárja is nálunk időzik. A színésznő a széria soron következő, nyolcadik évadját forgatja Budapesten, és többek között a Cupákos nevű étteremben is felbukkant, ahol kipróbálta a „hamisítatlan magyar ízeket”. Danes kollégáihoz hasonlóan teljesen elájult a várostól, nemrég néhány jól sikerült fotót is megosztott az Instagramon a legfontosabb nevezetességekről.

Rosamund Pike, Schwarzenegger és Malkovich is jön

Ahogy azt a bulvársajtó beharangozóiból megtudhattuk, nemzetközi hírű hipercelebekből idén sem lesz hiány Budapesten. Rosamund Pike, a David Fincher-féle Holtodiglan sztárja például nálunk forgatja majd a Marie Curie életéről szóló Radioactive című filmet, de a nyáron várhatóan Arnold Schwarzenegger is idelátogat a legújabb Terminátor-reboot kedvéért, amelynek egyes jeleneteit az Egyesült Királyság, Spanyolország és Mexikó mellett Budapesten fogják felvenni. „Júniustól október közepéig fogjuk forgatni a Terminátor 6-ot, amiben én is benne vagyok. Már nagyon várom, hogy visszatérjek a T-800-as szerepében. Nagyszerű lesz a filmet rendező Tim Millerrel dolgozni, Jim Cameron pedig úgyszólván felügyeli majd az egészet” – lelkendezett Arnie.

A kétszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-jelölt John Malkovich is újra Budapestre jön: a világhírű színész, aki tavaly a mi saját bejáratú színész-legendánkkal, Kulka Jánossal is találkozott, május 23-án Report ont he Blind című önálló estjével lép fel a Kongresszusi Központban. Az előadáson, amely Ernesto Sabato On Heroes and Tombs (Hősökről és sírokról) című novelláját dolgozza fel, Alfred Schnittke orosz zeneszerző Concerto for Piano and Strings (Concerto zongorára és vonósokra) című műve is hallható lesz majd. Izgalmas programnak ígérkezik.