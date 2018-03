Szárított pirospaprika – retró konyhák éke

Sok olyan emlékünk van gyerekkorunkból, amikre jó visszagondolni, így a retró életérzést átmentettük és kézzelfoghatóvá tettük őket a jelenünkben. A paprikafüzér is ilyen, ami minden magyar háztartásban megtalálható még most is: nemcsak hangulatos díszként funkcionál, de egyben tradicionális fűszere is a magyar konyhának.

A nosztalgikus hangulatot idéző hungarikumból elég egy keveset lecsippenteni, és már szórhatjuk is a méregerős magokkal teli darabkákat, jóformán bármilyen ételbe. Mert mi, magyarok csípősen szeretjük a gulyáslevest, csípősen a halászlevet és az egészen elszántak még a húslevesbe is belecsippentenek egy keveset a hegyéből.