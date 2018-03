11. parancsolat: ne fusizz, akadályozod a termelést!

Már a Kádár-rendszerben sem volt másként, mint most: akinek nem volt elég a Magyar Népköztársaság által fizetett havi munkabér, az a borítékban kapott fizetését egy kis fusizással is kiegészítette. Ennek azonban megvolt a maga kockázata: a fusizók veszélybe sodorták az 5 éves, még jobban a 3 éves terveket. Ez a retró plakát is erre hívja fel a figyelmet.

Márpedig a vas és acél országa tervek nélkül nem létezhetett! Így a hithű és messzemenőkig becsületes kollégák minden fusizót jelentettek, mert az mégsem járta, hogy egy-két renitens veszélybe sodorta az átkos makulátlan eszményképét!