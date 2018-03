Stelázsi: Nagyi éléskamrájának főszereplője!

A stelázsi a vidéki konyhák és spájzok egyik legfontosabb eleme volt, főleg, ha a hasunk korgásának csillapításáról volt szó. Ezen a fából készült, egyszerű polcos tárolón pihentek a télire eltett barack- és meggybefőttek, sorakoztak a csalamádék és a savanyú uborkás üvegek. De a házi készítésű málna- és eperszörpök is ezen a retró polcon várták, hogy sorra kerüljenek, hogy aztán szódával felengedve mai napig felejthetetlen ízélményt okozzanak.

A stelázsi nagymama éléskamrájában, a spájzban kapott helyet, de a falusi konyhákban is elfért egy-egy kisebb változat. Azok a zöldségek, gyümölcsök, amiket nyáron eltettek nagyszüleink, szemet gyönyörködtető sorokban várták sorsuk beteljesedését a stelázsin, rólunk, gyerekekről nem is beszélve! A te nagyszüleid házában is volt stelázsi?