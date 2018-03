Ebben főtt a húsleves és a húsvéti sonka is

A retró konyha egyik alapvető kelléke volt ez az alumíniumfazék, amely szinte minden konyhában ott figyelt a stelázsin. Gyakran került elő hétköznap, még gyakrabban hétvégén és főleg ünnepek táján: karácsonykor a töltött káposztát, húsvétkor a sonkát főzték benne a nagyszüleink.

A rendszerváltást túlélve sok háztartásban még most is ott áll a konyhaszekrényben, de nem mint elfeledett, nosztalgikus használati tárgy! Ma is ugyanúgy és ugyanarra használjuk, mint anno nagyszüleink. Ti mit főztök ebben a fazékban?