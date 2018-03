Nálunk fesztiválozik a világ egyik legjobb étterme

Az OTP Bank Gourmet Fesztivál idén is felvonultatja az ország legjobb éttermeit, cukrászdáit, pincészeteit pünkösd hétvégéjén a Millenárison. A fesztivál idei témái a gombóc, a kaviár és a pezsgő.

A fesztivál arról is híres, hogy három nap alatt végigkóstolhatjuk az ország legjobb éttermeit. Idén is ott lesznek a Michelin-csillagos éttermek, de a vidék legjobbjai is. Külföldi vendégekből sem lesz hiány: például ellátogat hozzánk Heinz Reitbauer, a bécsi Steirereck tulajdonos-séfje, akit tavaly az évtized séfjének választottak Ausztriában.