Babetta, a szocialista járműipar büszkesége

A Babetta a mai napig a legnagyobb darabszámban eladott kismotor Magyarországon. 1972-től szántottuk fel vele a magyar aszfaltot a Jawa gyárnak köszönhetően: kisemberek, nagyobb termetűek, nők és férfiak – mindenki Babettával pöfögött. Ezzel a pedálos retró kismotorral mentünk a közértbe, a piacra, randira, és ha baja volt, a lakótelepi garázsban vagy a sufniban bütykölte hozzáértő tulajdonosa.

A Babetta a Keravill áruházak extra kínálatában csábította a kismotorra vágyókat, csakúgy, mint a Simson a nagyobb köbcenti szerelmeseit. A Babetta akkora siker volt, hogy a csehszlovák slágerlisták élére is felkerült: a Babetta sla do sveta című dal, azaz a Babetta világ körüli utazása nagy sláger volt a ’70-es években a szomszédoknál. A Babettában nem az volt a lényeg, hogy gyorsan célba érj, az ülésén az idő mint olyan megszűnt: a körülbelül 35 kilométeres óránkénti sebességével kár is lett volna az óránkat nézegetni.

Két sebességes,automata kuplungos változat