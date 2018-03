Az esemény közösségi oldalán arról értesülhetünk, hogy a szervezők szeretnék elterjeszteni a hülyén járást hazánkban is, mivel ez nemcsak felszabadító, vicces, és kreatív, de a lábazatot is jól átmozgatja. Ezen kívül elfeledteti velünk a szürke hétköznapokat, még ha csak rövid ideig is. Az eseményre érdemes kényelmes nadrágban és cipőben érkezni!

Ha nem tudod, mi ez, nézd meg az alábbi videót: