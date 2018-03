Gyöngy üdítő: gyöngytangás ledérség Bíró Icával

Gyöngy üdítő

A Gyöngy üdítő is majdnem olyan népszerű volt, mint a Traubi, és előszeretettel szürcsöltük a rendszerváltás előtt a presszókban, a Balatonon és a Tisza-parton is. A zöld üveges üdítőből a legelterjedtebb a narancs és a citrom ízű volt, de létezett meggy, málna és a rendkívül egzotikusan csengő mexikói citrom, és a titokzatos Bíbor C ízekben is.

Ha igazi fanatikusok voltunk, hozzájuthattunk Gyöngy logós tálcához, poharakhoz, kancsóhoz, de egy időben még Gyöngy presszók is népszerűsítették az üdítőitalt. Az álszemérmes Kádár-rendszerben ez a retró üdítőital sem maradhatott ki az erotikus reklámhadjáratból: gyöngytangás Bíró Ica reklámmal igyekeztek megnyerni a fogyasztók kedvét a hörpintéshez.

Bíró Ica és a Gyöngy