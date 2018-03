Retró hajcsavarók

Mi, nők soha nem felejtkeztünk meg a szépségápolásról: évezredek óta festjük a hajunkat, szemünket, szánkat, és a hajunk formálása is központi szerepet tölt be az életünkben. A retró fém hajcsavarók szinte minden nő piperepolcán ott figyeltek évtizedeken át, sőt sok helyen még ma is ott lapulnak a szekrény hátsó részében!

Esténként ezeknek a kis fém hajcsavaróknak a társaságában hajtották álomra a fejüket anyáink, és a költeményt vékony, fátyolszerű kendővel koronázták meg, ami megóvta a frizurát attól, hogy lecsússzon a csavarókról. A kis fagömböket a csavarók belsejébe kellett belegyömöszölni, ezzel rögzítve a rakoncátlan tincsek helyét.

Nem volt egyszerű hajcsavarókkal aludni