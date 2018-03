Tömeges pogót szerveznek a Széll Kálmán térre

Azt írják az esemény Facebook oldalán, hogy:

Pogo a Széll Kálmán téren program:

• 16:30-16:45 <megvárunk mindenkit>

• 16:45- Ameddig bírjuk <pogo>

• Pogo után- <Közös KFC>

Ahogy tavaly az akkorinak, úgy idén is írtam az idei szervezőknek, és feltettem pár kérdést, hogy például mennyire gondolják komolyan, és pontosan miként képzelik el az eseményt (pl. ghetto blasterből vagy dokkolóból adják majd a zenét). Amint megérkeznek a válaszok, írásunkat frissítjük.

Pogopédia

A pogózásnak vannak olyan izgalmas változatai, mint például a Wall of Death, amikor szétnyílik a tömeg, majd beüt a cin, rákezd a gitár, és csépelés:

Van még a Circle Pit, ekkor a közönség tagjai a küzdőtéren rohannak körbe-körbe, esnek-kelnek, ütnek, rúgnak.

A Sick of it All Step Down című dalának klipjében egyéb stílusokat is mutatnak: