Nem a pénzhiány az oka, ha megválunk a cuccainktól

A Jófogás kérdőíve azt kutatta, hogy miért adunk el valamit, amire már nincs szükségünk, és miért ragaszkodunk egy másik, akár elnyűtt tárgyunkhoz. A válaszadók 40 százaléka állította, hogy már adott el számára kedves tárgyat, 65 százalékuk egy emlék miatt kötődött az adott tárgyhoz. Van, akinek egy nyaralást idézett fel, sokaknak pedig egy-egy felejthetetlen gyermekkori kalandot – írja a Médiapiac.com.

Körülbelül minden ötödik válaszadó egy személy miatt kötődött a tárgyhoz: a nagyitól örökölt váza mindig különleges lesz, még akkor is, ha a tárgy amúgy nem túl szép. Az is kiderült, hogy az olyan tárgy is kimondottan értékes gazdájának, amely egy gyűjtemény része, vagy nehéz volt beszerezni.

A válaszadók 92 százaléka nem birtokol olyan tárgyat, amitől ne lenne hajlandó megválni. Ha valaki a maradék 8 százalékból egy számára kedves holmit mégis eladásra kínál, annak legtöbbször nem a pénzhiány az elsődleges oka, hanem a helyhiány.