Lana del Rey a Sziget új szupersztárja

A korábban bejelentett nevek mellé csatlakozik a búskomor popslágerek álmodozó szemű és hangú előadója, Lana del Rey.

Kisebb hírnevű fellépőket is bejelentettek: Fever Ray, Børns és Asaf Avidan is ott lesz a modern sztárokat (Dua Lipa, Kendrick Lamar, Arctic Monkeys) és nagy öregeket (Liam Gallagher) is felvonultató fesztiválon.