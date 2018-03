Felismered, milyen retró édesség van a képen?

A Dunakavics nemcsak a mi, de szüleink kedvence is volt, és nagyi is elszopogatta a Szabó család közben. A színes kavicsokra hasonlító retró cukorka igazi legenda, de az élők közül, ugyanis, ha kedvünk támad, akármikor nosztalgiázhatunk, mivel még ma is gyártják.

Ezt ettük a suliszünetekben, a játszótéren, és fogmosás előtt, az Esti mese közben is. De a szüleink is rájártak a cukorkára, és Dunakaviccsal emelték a vércukorszintjüket. A Dunakavics valódi túlélő, ugyanis a rendszerváltást átívelve most is hozzájuthatsz bármelyik boltban.