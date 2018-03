Visszatér a 90-es évek sikersorozata

Így folytatják: „A sorozat szerelmesei március 26-án 19 órától, minden hétköznap nosztalgiázhatnak majd a Betty, a csúnya lány című sorozattal, amely a Titkok és szerelmek epizódjait váltja az Izaura TV műsorán. Bár a telenovella számtalan nemzetközi átdolgozás inspirációjaként szolgált, az eredeti kolumbiai verzió máig az egyik legnépszerűbb romantikus sorozat maradt, ami most a magyar nézőket is ismét elvarázsolja. A Bettyt megformáló Anna Maria Orozco ma már kétgyermekes édesanya, bomba formában van, ám a legismertebb szerepeként jelenleg is ezt tartják számon.”

A szappanopera főhőse, Beatriz Pinzón Solano ambiciózus közgazdászként munkájában sikeres, ám csúnyácska külseje miatt a szerelemben folyamatos csalódások érik. Egyetlen barátja volt, aki rövid románc után elhagyta, azóta pedig kizárólag karrierjére koncentrált. Az élete azonban hatalmas fordulatot vesz, amikor az Ecomoda nevű divatcégnél kap munkát, ahol azonnal beleszeret Armando Mendozába. A történet csak itt kezdődik igazán.