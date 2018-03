Zala új fesztiválja rögtön Al Di Meolával köszön be

Al Di Meola (MTI/EPA/Jacek Turczyk)

Idén rendezik meg először Zalacsány háromnapos összművészeti fesztiválját, az Örvényeshegy Pikniket, amely a világ egyik legjobb gitárosa, Al Di Meola koncertjével fog nyitni – írja a 24.hu.

A 63 éves amerikai gitáros, zeneszerző és producer a fúziós jazz egyik legismertebb képviselője, aki pályafutása során számos zenei stílusban kipróbálta magát, és rengeteg ismert előadóval dolgozott már együtt. Lemezein a fúziós jazz és a latin jazz mellett a világzene, a flamenco és a funk stílusa is keveredik. Karrierjét a Return to Forever nevű formációban kezdte a ’70-es évek közepén, de saját neve alatt is ad ki lemezeket 1976 óta. Elsősorban az elektromos és az akusztikus gitár mestereként tartják számon. Az elmúlt 42 évben 25 saját lemezt készített, ezek közül a legújabb, Opus című most februárban jelent meg.

A Grammy-díjas Di Meola mellett számos hazai előadó is színpadra lép majd az új magyar fesztiválon.

A már biztos fellépők között van Pély Barna, Szabó Balázs Bandája, a Pribojszki Mátyás Band és a Jónás Vera Experiment. Improvizál majd a Momentán Társulat, az irodalomkedvelőket pedig Varró Dániel és Molnár György fogja szórakoztatni. Gyerekprogrammal Szalóki Ági és Bognár Szilvia készül majd.

Az első Örvényeshegy Pikniket május 25–27. között rendezik a Zala megyei Zalacsányon.