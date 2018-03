Óriási: másodszor jelölték Krasznahorkai Lászlót a világ legrangosabb irodalmi díjára!

Másodszor is indulhat a világhírű magyar író, Krasznahorkai László a világ legrangosabb irodalmi díjáért, a The Man Booker International Prize-ért. Azért nagy dolog ez, mert a jelölés a longlistre (azaz ez még a nem szűkített, végső lista) 2015 után történt, amikor is a Seiobo járt odalent című könyvével már egyszer megnyerte a díjat.

A facebookos bejelentés szerint ezúttal a Megy a világ című regény angol fordításával indulhat a díjért.