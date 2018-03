Nem bírnak eleget gyártani a magyar házi sörfőzőből

Fotó: brewie.org

Egyetlen gombnyomás, és pár órával később húsz liter sört kapunk, ha veszünk egyet a magyar sikerstartup gépéből. A Brewie alig bírja az iramot, Észak-Amerika és Nyugat-Európa sörimádóinak a havi 500 gép is kevés lehet, írja a Forbes.hu.

Az ügyvezető, Pál Marcell barátaival, Schlotter Gergővel és Tél Andrással egy közös sörözés alkalmával fedezett fel egy piaci rést még 2013-ban.

András egyszer saját főzésű sörrel kínált minket, majd elmondta, hogy fél liter elkészítése körülbelül hatvan forintba kerül. Ebből két dolgot szűrtem le: otthon olcsó és minőségi sört tudsz készíteni, ráadásul legális módon, viszont maga a folyamat nagyon hosszú

– vázolja fel Marcell a házi sörfőzés alapproblémáját.

A magyar sörautomata gyakorlatilag egy modern kávéfőző példáját követi: csak belepakoljuk az alapanyagokat (maláta, komló, élesztő és víz), alig hat óra elteltével pedig kész is a húszliternyi sörlé. Nincs szükség lombikokra vagy tartályokra, és a hosszas takarítást is megússzuk. A géphez társuló applikációnak köszönhetően otthon sem kell lennünk a főzés idejére, hiszen azonnal értesítést kapunk, ha elkészült a folyadék. Ezt pár hétig hagyni kell erjedni, de a hozzávalókhoz és a megannyi recepthez hasonlóan akár a sörlé tárolására alkalmas kis hordókat is beszerezhetünk a Brewie-tól.

Hosszú távon pedig anyagilag is megtérül a befektetett munka: ha az itthoni, ezer forint/korsó árral számolunk, a Brewie segítségével szinte ugyanazt a kézműves sört 100-200 forintos áron készíthetjük el.

A magyar találmány elsősorban az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, tehát a házi sörfőzés úttörőjének számító területeken keltette fel az érdeklődést. A Brewie-t 98 százalékban férfiak vásárolják, a maradék kétszázaléknyi nő pedig leginkább ajándékba veszi.

Korábbi gyártójuk 120 gép elkészítésére volt képes, mostantól azonban havonta legalább ötszáz, már új generációs sörfőző készüléket tudnak legyártani.

Ez egy pozitív probléma volt. Nem tudtunk annyi gépet adni, mint amennyit az emberek akartak

– mondták az alapítók.