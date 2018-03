Így vesz lakást, aki magyar, és több száz milliója van rá

Illusztráció: Thinkstock

A válság utáni időszakban jelentősen átalakult a luxusingatlanok szegmense: míg régebben a kategória javát az 50 millió forint környéki ingatlanok jelentették, ma már ezzel az árral csak a luxuskategória alját lehet elérni –írja az Életforma.hu.

A kínálat nagyobb része jelenleg 100 millió forint feletti ingatlan, és az ár mellett olyan tényezők is szerepet játszanak, mint az elhelyezkedés, a felszereltség és egyéb kiegészítő szolgáltatások. A keresleti oldalon egyre több a külföldi befektető, Budapest mellett pedig a balatoni régióban találhatunk bővülő kínálatot.

A budapesti luxuspiac négyzetméterenkénti ára körülbelül másfél millió forintnál kezdődik, és akár a hárommilliós értéket is elérheti kimagasló minőségű anyagok és speciális kialakítás esetén.

Ezek a legdrágábbak Budapesten A legdrágább a DH Prime kínálatában jelenleg egy klasszikus stílusú, 12 szobás villaépület az Andrássy úton 6,757 milliárd forintért, illetve egy szintén pesti belvárosi luxuslakás 490 millió forintos kínálati áron. A budai oldalon a legexkluzívabb rezidenciákért 1 milliárd forint feletti vételárat kérnek tulajdonosaik, míg egy csodálatos dunai körpanorámás penthouse lakásért több mint 500 millió forintot.

– A legfontosabb faktor az exkluzív ingatlanok piacán Magyarországon is a lokáció, az egyediség és a szolgáltatások komplexitása. Tapasztalataink szerint a luxust vásárló hazai vevőkör tudatosabb, és ezáltal kifinomultabb igényekkel és elvárásokkal rendelkezik, mint a válság utáni években, hiszen sok esetben külföldi piacokon is – Dubai, Egyesült Királyság, USA – tapasztalatot szerzett ingatlan-adásvételekben – nyilatkozta Uracs Annamária, a prémiumingatlanokra specializálódott szakember. – Fontos megemlíteni, hogy meghatározó tényező az értékesítéskor a különlegességeket bemutató szakemberek és cégek speciális szaktudása. Ezekben a körökben a bizalom, az üzleti érzék, illetve a közösségi médiában való jelenlét és számos egyéb közvetett szakmai tapasztalat is elengedhetetlen a sikeres ingatlanértékesítéshez.