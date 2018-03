Fizess verssel kávédért a költészet világnapján!

Idén is mindegy, hogy ismert vagy saját verssel készülünk, a lényeg, hogy a megrendelt kávéból kell tudni ihletet nyerni, majd a részt vevő helyszíneken kihelyezett cédulák valamelyikére leírva fizethetjük is vele a feketénket – írja a Travelo.hu.

Ha pedig költeményét valaki még le is fotózza, és feltölti ide, akkor azzal a néhány sorral még jegyet is nyerhet JP Cooper koncertjére. A március 21-én megírt cetliket egyébként az esemény szervezői most is összegyűjtik, április 11-e (a magyar költészet napja) és 18-a között pedig az Akvárium klubban állítják ki, ahol bárki megnézheti és olvasgathatja mindet.

A kezdeményezés mögött ugyanis a bécsi kávépörkölő és a bécsi kávéházi kultúra megteremtője áll, utalva a művészek, írók inspirációként látogatott kávéházi szokásaira. Az idei már a negyedik év, hogy Magyarország is csatlakozik a nemzetközi felhíváshoz, 80 azonos márkájú kávét forgalmazó helyszínnel együtt.