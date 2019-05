Menzesz: átélni lehet, nyilvánosan beszélni róla nem

Sok lánynak már akkor ellenérzése van a menstruációval kapcsolatban, amikor maga még benne sincs a folyamatban. Édesanyjuktól, nagymamájuktól „megöröklik” a negatív attitűdöt. Persze talán még rosszabb, ha egy családban egyáltalán nem esik szó a jelenségről, hiszen a vér nagyon ijesztő lehet, ha valaki először találkozik vele, és nem tudja az okát.

A titkolózás, tabusítás még a mai felvilágosult korban sem ritka, és valahogy a tévéreklámok is azt sugallják, hogy valami rejtegetni, szégyellnivaló, visszataszító dologról van szó – gondoljunk csak arra, hogy a vért kék folyadékkal ábrázolják, miközben az akciófilmek vérvörös vérben tocsognak.

Nem mindegy tehát, hogy mit üzen a televízió, de ezt kiterjeszthetjük az egész sajtóra. Míg itt, Európában ez „csupán” az emberek saját testükhöz, testi működésükhöz való hozzáállásukat befolyásolja, a világ számos pontján sorskérdés is lehet. Indiában például minden ötödik lány kimarad az iskolából, amikor menstruálni kezd, mert nincsenek meg a megfelelő eszközei ennek elfedésére!

De lássuk, a magyar nyelvű sajtóban milyen hírekkel jelent meg ez a téma a közelmúltban, és mit szólnak hozzá az olvasók!

Kiran Gandhi: az igazi menzeszforradalmár

Emlékezetesek maradnak azok a képek, amikor az amerikai zenész és egyetemista véres leggingsben futott be a londoni maraton célegyenesébe. Igen, épp menstruált. Igen, eszközök nélkül. Azt mondja, egyrészt nem akarta, hogy a tampon zavarja a futásban, másrészt azt nyilatkozta, szerette volna felhívni a figyelmet a menstruációs szegénységre: Azért hagytam, hogy a vér végigcsorogjon a lábamon, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy sokaknak nincs hozzáférésük tamponhoz vagy épp a görcsök és fájdalmak ellenére elrejtik a vérzésüket, és úgy tesznek, mintha nem is létezne.” Gandhi a vérzésszégyenítés szót is használta. Ez annyit jelent, hogy egy nőnek – bár épp maga éli át a vérzést – kell tennie azért, hogy más ne érezze magát kényelmetlenül emiatt.

Bár sokan értették az üzenetet, a kommentelők többsége nem gondolja, hogy ez volt a legjobb eszköz az átadására. Vagyis úgy tűnik, a szókimondást (pláne megmutatást) csak egy határig bírják, ha menzeszről van szó:

„Hát lehet, hogy a vérzés csodálatos dolog, csak nem mindenki kíváncsi egy ilyen „csodálatos” látványra!”

„Ez csak egy idióta, aki feltűnősködik. Gusztustalan.”

„Ezen az elven a szexuális késztetést, a vizelet / székletürítési gondokat is le lehetne egyszerűsíteni! Visszaértünk az őskorba!”

„Komolyan, már mindenkinek az agyára ment a nőiség túlzott megélése? Csak azért, mert természetes, még nem kell hivalkodni és nyilvánosan ízléstelenkedni.”

Gandhi tettét tehát provokációnak minősítették – és hát bizonyos szempontból az is volt. Ugyanakkor ha valakit bántanak az állapota miatt, olvasóink rögtön megvédik, ilyenkor nem számít hogy tabutémáról van szó. Ez látható arra a hírre adott reakciókban, ami egy brit kislányról szól, akinek átázott ruhában kellett végigülnie az órákat, mert a tanár nem engedte ki a mosdóba.

Egy igazán szívtelen pedagógus…

A dühös édesanya mondta el a történetet a brit Metro-nak. A lány iskolájában ugyanis ahhoz, hogy a tanulók használhassák a mosdót órák alatt, díjköteles “Wc-bérletet” kell kérniük az iskolaorvostól, a kislánynak viszont ilyen nem volt.

“Nem értem, mégis miért kell 15 fontot kiadnom azért, hogy a lányom használhassa a mosdót egy olyan dolog miatt, amiről egyáltalán nem tehet” – mondta az anya.

A kommentelők többsége mélységesen elítélte az illető pedagógust:

„Az ilyen tanároktól ugyan mit lehet tanulni? Emberséget biztos nem, de akkor mást sem érdemes. Bármit taníthat, egyszerűen hiteltelen.”

„Ha az én gyerekem járt volna így, azt mondom neki, hogy állj fel, és szó nélkül, engedély nélkül menj ki…”

„Tök mindegy, melyik államban van az iskola, normális tanerő kiengedi wc-re szerencsétlen gyereket, ebben az esetben meg pláne. Hiszen ezt a dolgot nem lehet visszatartani, sem előre kiszámítani.”

Persze más nem akadályozni egy gyerek havi vérzésének ellátását, és más ünnepelni azt… Úgy látszik, utóbbihoz a magyar közvélemény még nem nőtt fel.

… és egy igazán haladó szellemű anya

Idén februárban meséltük el, hogy egy floridai anya bulit csapott lánya első menstruációja alkalmából. A 14 éves Brooke még egy vörös-fehér tortát is kapott annak örömére, hogy nővé cseperedett. „Gratulálunk első menstruációd alkalmából” – írta az anya a tortára, a kislány pedig széles mosollyal fogadta az ünneplést.

A 46 éves jacksonville-i nő másokat is arra biztat, hogy kövessék a példáját, úgy érzi, ideje leszámolni a havi vérzést övező tabukkal. „Ez egy nagyon fontos élmény a fiatal lányok számára, úgy érzem, fontos tudatni velük, hogy nincs miért szégyenkezniük. Ezen mindannyian átesünk” – mondta.

„Ezek nem normálisak!”

„Undi” – szóltak az első kommentek, ám több olvasónk azon az állásponton van, hogy családi körben nyugodtan lehet ünnepelni, de felesleges a világ elé tárni a dolgot.

Ezt már mi sem hagyhattuk szó nélkül, és Olga kollégám megírta saját állásfoglalását is Az első menstruáció igenis ünnepelni való dolog! címen:

„Azzal egyetértek, hogy a netre kilőni az információt, hogy a gyereknek megjött az első menstruációja, elég furcsa, de ha az a lány éppen nem érzi magát tőle kínosan, akkor miért ne ünnepelhetné meg, hogy „nagylány lett”? Nagy fordulópont ez egy lány életében, amire joggal büszke, és igenis örüljön neki, mert azt jelenti, hogy egészséges a teste, és jól működik a szervezete. A menstruáció ünneplése tulajdonképpen a termékenység, újjászületés ünneplése, és a világ más részein nem is számít olyan elvetemült dolognak…”

Olga nem a levegőbe beszél: saját lányaival már maga is túl van az ünneplésen…

Hogy ne legyen több hiányzás

Örömteli hír: A Magyar Vöröskereszt 4350 fiatal lánynak ad ingyen intimhigiéniás termékeket: megszületett tehát a válasz arra a jelenségre, amiről korábban egyáltalán nem esett szó a médiában: a menstruációs szegénységre. Ha ugyanis valaki szegény, és ételt is alig tud venni, akkor az alapvető intim higiéniára sincs pénze, nem engedheti meg magának a betétet vagy a tampont. Becslések szerint ez a probléma 1,2 milliárd nőt érint a Földön, és nem csak a fejlődő országokban. Az Egyesült Királyságban 138 ezer kamaszlány hiányzott már amiatt a suliból, hogy épp nem volt pénze betétre…

A Vöröskereszt korábban már indított egy kísérleti projektet: két Békés megyei járásban fél évre elegendő intimbetétet adtak a felső tagozatos és középiskolás lányoknak, valamint felvilágosító órákat is tartottak nekik.

Az olvasók többnyire üdvözölték a kezdeményezést, de azért furcsa vélemények is akadtak: „Én ingyen betét helyett inkább ingyen óvszert osztogatnék” – írja az nlc egyik kommentelője, mintha a két dolognak bármi köze volna egymáshoz.

Nem is drága, nem is fáj!

Until women experience this, I don’t wanna hear about period pains. pic.twitter.com/8Bgr7Ivyy6 — 🧨❌ (@__sargee) 2019. március 15.

A tudatlanság azért nem példátlan. Nemrég egy Twitter-felhasználó fejtegette, hogy menstruációs szegénység nem is létezik, mert ha az ember eggyel kevesebb kávét vesz a Starbucksban, máris megvan a pénz a tamponra. „Egy átlagos menstruáció alatt a női testből nagyjából 10-35 milliliter vér távozik. Egy tampon átlagosan 5 milliliter vért képes felszívni, ami azt jelenti, hogy egy nőnek egy ciklus alatt legfeljebb hét tamponra van szüksége” – magyarázza az illető, akit rögtön szétszedett a közösség, mondván, fogalma sincs arról, hogy milyen körülmények között élnek emberek.

Ugyanígy nem lett a netezők kedvence az a focista sem, aki vérző térdéről posztolt, és azt írta mellé: egy horzsolás súlyosabb dolog, mint a nők „havibaja”. „És melyik térden jön ki a gyerek?” – írta hozzá provokatívan valaki, és tény, hogy nem elegáns bagatellizálni a nők fájdalmát pláne olyasvalakinek, akinek arról fogalma sem lehet. Habár… ma már léteznek olyan szimulátorok, amelyek a menstruációval, sőt a szüléssel járó fájdalmat is képesek laboratóriumi körülmények között a férfiak számára felfoghatóvá, érezhetővé tenni. Emberünk befizethetne egy ilyenre – a netes közösség talán még össze is dobná neki.