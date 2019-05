„Jajj, de örülök, hogy fiú vagyok!” – Így viszonyulnak a kamaszfiúk a menstruációhoz

Amikor elkezdtem beszélgetni a 15 éves lányokkal és fiúkkal, hogy árulják el, mit gondolnak a menstruációról, arra készültem, hogy nagy vihogás, irulás-pirulás lesz a fiúk között. Biztos azért számítottam erre, mert az én gyerekkoromban a 15 éves srácok még elég éretlenül álltak az osztálytársak menstruációjához, égőnek tartották és leginkább kinevették azt a lányt, akinél megláttak egy betétet a vécére menet. De a mai kamasz fiúkban kellemesen kellett csalódnom, nem került elő egyetlen rémtörténet sem, férfiakat megszégyenítő nyitottsággal és megértéssel beszéltek a menstruációról.

„Osztálykirándulásra mentünk busszal, amikor az egyik osztálytársnőm hirtelen felpattant a helyéről és előreszaladt a tanárhoz, hogy azonnal álljunk meg. Néztünk bután, hogy mi történik, aztán a barátnője elárulta, hogy megjött a menstruációja és gyorsan betétre van szüksége. Nem éreztem égőnek a helyzetet, csak annyit mondtam, hogy »Jajj, de örülök, hogy fiú vagyok!«” – Bence

„Van két nővérem, úgyhogy menstruációval tele a padlás otthon is. Nem nagy dolog nekem, hogy az osztálytársnők is menstruálnak. De ahogy nézem, ők sem csinálnak belőle nagy ügyet, simán beszélnek előttünk, fiúk előtt is róla, jól van ez így, nincs ebben semmi különös.” – Bálint

„Az anyukám miatt tudtam, mi az a menstruáció, sosem rejtette el előlem, sőt amióta egyedül is leküld néha boltba, olykor vásárolnom is kell neki tampont. Nem mondom, hogy nem voltam tőle zavarban 12 évesen, de mára már megszoktam. Úgyhogy az osztálytársnőkkel sincs semmiféle problémám azért, mert menstruálnak, ez az élet rendje, el kell fogadni. Mondjuk azért irigykedni szoktam, hogy olyankor nem kell tesizniük.” – Zalán

„Még általános iskolában húztuk a lányokat a menstruációval, utólag kicsit szégyenlem is, dehát kis hülyék voltunk még hatodikban. Most már leginkább csak sajnálom őket, amikor szenvednek a hasfájással, és mégis ott kell ülniük az iskolában. Szerintem ilyenkor igazán adhatnának nekik felmentést az iskola alól legalább az első pár napra, amikor tényleg görcsöl a hasuk.” – Csaba

„Nem nagyon van véleményem a menstruációról az az igazság, szerintem nem tartozik rám, a lányok dolga. Nem rossz értelemben mondom. Persze, ha segítséget kérnek miatta, akkor segítek, volt már olyan is, hogy osztálykiránduláson én vettem nekik betétet, nem nagy ügy.” – András

Azt kell mondanom, hogy büszkeséggel tölt el az új generáció, hogy ennyire támogatóan állnak a 15 éves fiúk a menstruációhoz. De az is lehet, hogy én fogtam ki egy különösen jófej osztályt, ahova csupa felvilágosult srác jár. Mindenesetre remélem, nem romlanak el útközben és felnőtt férfiként is ilyen megértőek lesznek majd a saját feleségük menstruációjával.