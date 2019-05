Mit árul el rólad a társkeresős adatlapod?

Persze rögtön adódik a kérdés: mit nevezünk jó eredménynek? Alapesetben azt, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megtaláld a hozzád legjobban illő partnert. Ehhez az szükséges, hogy az társkeresős adatlapoddal azokat a potenciális jelölteket érd el, akikkel nagy valószínűséggel ki tudnátok alakítani egy működő párkapcsolatot. Hogy ez sikerüljön, az első és legfontosabb tanácsom a társkeresős adatlap kitöltéséhez:

Ne akarj másnak látszani, mint aki vagy.

Millióan milliószor elmondták már: ne hazudd magad 10 centivel magasabbnak vagy 20 kilóval kevesebbnek, ha személyes találkozásra kerül a sor, a stiklik úgyis kiderülnek, és ha füllentesz, csalódást fogsz okozni. Csalódást érez majd a partnered is, hiszen nem azt kapja, amit várt, és te is csalódott leszel, ha egy randi után nyomtalanul eltűnik a szimpatikus jelölt. Légy őszinte az első pillanattól fogva, hidd el, ennél nincs kifizetődőbb taktika.

Három fontos alkotóeleme van a társkeresős adatlapodnak:

a fotók,

a bemutatkozásod

és az áhított partner paraméterei.

Mindhárom nagyon sokat elárul rólad, jó, ha tisztában vagy vele, hogy mit. De menjünk sorjában.

Fénykép nélkül jobb, ha hozzá sem kezdesz

Teljesen nyilvánvaló, hogy az első benyomást a kép alapján szerzi mindenki, aki internetes társkeresőn próbál ismerkedni. Ha nem teszel föl magadról fotót, hatalmas hátrányból indulsz. Egy fantomképet nagyon kevesen fognak lekattintani, ráadásul ha nem raksz föl képet magadról, azzal azt üzened, hogy valami titkolnivalód van, ami nem egy jó belépő ugyebár. Ha esetleg olyan munkakörben dolgozol, ami miatt lehetetlen, hogy fotóval regisztrálj a társkeresőn, akkor vedd át te a kezdeményező szerepet, s ha írsz valakinek, első dolgod legyen képet küldeni magadról, és tisztázni egy mondatban, hogy az adatlapodra miért nem töltöttél fel magadról fotót.

Ami a feltöltött képek mennyiségét illeti: öt-hat fotó az ideális, nagyon fontos, hogy legyen köztük egész alakos, és egyik se legyen egy-két évnél régebbi.

Senkit nem az érdekel, milyen cuki kisbaba voltál, vagy hogy milyen klasszul néztél ki az érettségi tablódon. Mostani önmagadról próbálj néhány előnyös képet keríteni.

Ha nagyon jó benyomást szeretnél kelteni, akkor egy vagy két műtermi kép is lehet a repertoárodban, de kerüld a túljavított, szénné retusált fotókat. Ne légy a képeken napszemüvegben, mert azt sugallhatod vele, hogy takargatsz valamit, de könnyen láthat nagyképűnek is a partner. És szintén kerüld a kocsi motorháztetejére támaszkodó, vagizós fotókat. Szörnyen kínos az olyan igénytelenül megvágott kép is, amibe még jelzésértékkel belóg az exbarátnő szőke hajtincse. Ha jót akarsz magadnak, az ilyen fotókat is mellőzd, ahogy a tükörből fotózott, gagyi szelfiket is. Az alulöltözött, fürdőruhás, kacérkodó képek sem túl szerencsések, mert ezekkel azt üzenheted, hogy a testeddel szeretnéd felhívni magadra a figyelmet, amivel túl könnyen kaphatónak hihetnek majd sokan.

Az a legjobb, ha van egy arcképed, egy egész alakos fotód, és két-három olyan, amin valamilyen jellemző, hétköznapi tevékenység közepette vagy látható, legyen az éppen bringázás, kávézás, vagy kirándulás például.

via GIPHY

Ne légy uncsi közhelypufogtató

A képek után a második legfontosabb szekció az adatlapon a rólad szóló leírás (aka Magamról fejezet). Az első és legfontosabb tanácsunk, hogy

nagyon ügyelj a helyesírásodra. Ha tele van elütéssel, központozási és helyesírási hibákkal a szöveged, az faragatlanság és/vagy igénytelenség benyomását kelti, amit nyilván nem szeretnél.

A következő dolog: a bemutatkozód tartalma. Ne tengj túl, nem itt kell megírni életed regényét, egyébként is, ha túl intim dolgokat árulsz el magadról, azzal túl soknak fogsz tűnni, amitől rengetegen megriadnak majd. A bennfenteseknek szóló információkat tartogasd a második-harmadik-sokadik randira, nem kell boldog-boldogtalanra rázúdítani az egész életedet.

Az sem jó, ha túl keveset írsz, mert akkor meg nagyon félénknek és zárkózottnak tűnsz majd, és kevesen szeretnek puszta kézzel diót törni, ne kelljen minden szót harapófogóval kihúzni belőled. Egy másik hiba, ha túl sablonos a bemutatkozó szöveged, mert akkor meg elveszel a tömegben.

Az ideális bemutatkozó szöveg öt-hat mondat. Fogalmazd meg röviden és választékosan, hogy milyen a személyiséged, hol tartasz most az életben. Próbálj valami kis pluszt megcsillantani magadból, valami figyelemfelkeltőt mutatni. Lehet az egy hobbi vagy sport, ami fontos szerepet játszik az életedben, egy utazás, ami mély nyomot hagyott benned, életed egyik meghatározó pillanata akár, de lehet egy jó poén, egy haiku, vagy akár egy frappáns mottó is. Lényeg az, hogy tűnj ki a tömegből.

via GIPHY

Felejtsd el a hófehér paripán érkező herceget

Elérkeztünk a harmadik fontos állomáshoz: az ideális partner leírásához. Tartsd szem előtt, hogy ha nagyon sok elvárást fogalmazol meg, azzal el fogsz riasztani rengeteg érdeklődőt. Elég, ha két-három tulajdonságot kiemelsz, amit tényleg nagyon fontosnak tartasz a másikban, de még jobb, ha egy jól irányzott mondatban fogalmazod meg, milyen társra vágysz.

Például: “Olyan férfit keresek, aki hosszú távú kapcsolatra vágyik, tudja már, mit akar az élettől, és nem ijed meg, ha olyan kemény kihívásokat gördít elé a sors, amilyen például egy mosógép csatlakoztatása a vízhálózatra.”

Vagy: “Olyan nőt keresek, aki már nem a bulinegyedben képzeli el a péntek estéket, megáll a saját lábán, és nem ijed meg, ha azt mondom, nyomjunk le vasárnap egy 15 kilométeres túrát.”

Ennyi untig elég, aztán ha levelezni kezdtek, felteheted majd a többi fontos kérdést.

Végezetül egy nagyon fontos tanács:

Ne írj az oldaladra negatívumokat!

Ne mondd el, kikre nem vagy kíváncsi, kik “kíméljenek”, mert ezzel azt üzenheted magadról, hogy egy zsémbes perfekcionista vagy, és esetleg elriaszthatsz tök jó arcokat is.

Ha csak azt fogalmazod meg, nagyjából milyen párt keresel, sokkal szimpatikusabbnak fognak találni a párkeresők, és sokkal több levelet kapsz majd.

via GIPHY