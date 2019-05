Ha kikészít a cseverészés, ezek a neked való szakmák

„Csak meg ne szólalj. Könyörgöm, csak ne nyisd ki a szád. Nem, egyáltalán nem szeretnék beszámolni arról, hogy milyen volt a hétvégém, és nem vagyok kíváncsi a te hétvégédre sem. Arra meg főleg nem, hogy már megint összevesztél az anyósoddal, vagy hogy mennyire tündéri volt a kisfiad, amikor felajánlotta, hogy kiviszi a szemetet. Pedig még csak ötéves, vagyis már öt, te jó ég, még csak most született, lassan meg már iskolába megy… És elindul a szólavina, neked meg jó kollégának kell lenned, meg kell hallgatnod, aztán persze illik hozzátenni is valamit a kíváncsiskodó kérdéseket megelőzendő.”

Ismerős a fenti szituáció? Ha te is úgy érzed néha, hogy sokkal szebb lenne a napod vagy az életed ha nem kellene folyton kollégákkal, ügyfelekkel, főnökökkel bájolognod, akkor megtaláltuk számodra a megoldást. Válts karriert! De hogy ne kelljen sok időt eltöltened a keresgéléssel, összegyűjtöttünk nyolc olyan szakmát, ahol a fenti párbeszédhez még csak hasonló sem fog lezajlani, ezt garantáljuk.

Liftszerelő

Te beszéltél már életedben liftszerelővel? Na ugye. Pedig biztosan megfordultál már pár tízemeletesben, még ha kertes házban élsz is. Egy kedves-vicces történet jutott eszünkbe, az egyetlen, ami emlékeink szerint liftszerelőhöz köthető, ami jól mutatja, hogy mennyi szüksége van a szerelőnek a kommunikációra.

Fiatal lány hajnalok hajnalán elindult munka előtt az edzőterembe. A lépcsőház ilyenkor még csendes, mindenki az igazak álmát alussza, a liftet sem használja senki. Mégis, amikor az ötödik emeletről a tizedikre hívja a felvonót, az a szokásosnál hosszabb ideig „gondolkozik”, mintha nem is akarna elindulni. De aztán csak meglódul fölfelé a jól ismert zajokkal kísérve. A lány tétovázik ugyan, de beszáll a felvonóba, ami komótosan megindul lefelé. Egyszer csak furcsa zajokra lesz figyelmes, amik a feje fölül érkeznek. Talán egér vagy patkány bújhatott meg a liftaknában? A rágcsálók menetelése mondjuk nem csapna ekkora zajt. Mi a csuda? Magában már elmorzsol egy imát, csak érjen már le a földszintre. Súlyos mozdulattal megáll a lift. A lány amilyen gyorsan csak tudja, kinyitja az ajtót, és már rohan(na) is. De a kíváncsiság erősebb benne. Visszafordul, és bár sejti, hogy mennyire bután hangzik, beszól az üres liftbe.

– Hahó?! Hahó, van ott valaki? – kis mocorgás, csend, aztán érkezik a válasz.

– …igen, a liftszerelő vagyok. Legyen már szíves visszaküldeni a liftet az 5. emeletre a szerelőaknához.

Informatikus

Jóban vagy a matekkal és a képletekkel? Akkor még nem késő megtanulni eligazodni a kódok világában sem. Használd ki, hogy az informatikusokra ráaggatták a kocka sztereotípiát. Teljesen legálisan ücsöröghetsz a géped képernyőjébe meredve anélkül, hogy szólnod kellene bárkihez is. Maximum rád sütik, hogy „tipikus IT-s”. Te meg belül örülsz, hogy végre nem kell a hétvégédről vagy az esti randidról mesélned. Grátisz, hogy ebben a szakmában már kezdőként is megkereshetsz félmillió forintot is.

Író, szövegíró

Ez egy olyan szakma, amihez koncentráció kell, ahhoz meg ugyebár általában csend, szóval még ha irodában is dolgozol kollégákkal körülvéve, a füled akkor is lehet bedugva, hiszen valahogy ki kell zárnod a zavaró tényezőket. Sok esetben azonban úgyis otthonról fogsz dolgozni, hiszen ahhoz, hogy írj, nincs arra szükség, hogy bejárj valahova. Illetve, ha már itt tartunk, bármelyik otthonról végezhető munka helyet kaphat a felsorolásban (social média manager, virtuális asszisztens, piackutató, adatrögzítő stb.).

Pilóta, kamionsofőr

Mindkettő igényel némi befektetett időt és erőforrást, ami azonban később megtérül. Kamionsofőrként maximum a benzinkutas eladókkal kerülsz közvetlen kapcsolatba, pilótaként meg a sok műszer figyelése fogja lekötni a figyelmed (és remélhetőleg a másodpilótáét is).

Metróvezető

Ha a pilóta- vagy a kamionsofőr-karrier túl távol áll tőled, vagy túl költségesnek találod, akkor metróvezető még mindig lehetsz. Az interakció az utasokkal gyakorlatilag nulla, kivéve persze, ha a figyelmetlenebbje a biztonsági vonalon túl várakozik, de abban az esetben meg kiélheted a benned rejlő frusztrációt, miközben felszólítod arra, hogy álljon már egy lépéssel hátrébb.

Ételfotós

Előfordulhat persze, hogy nemcsak a saját stúdiódban csendben fotózgatod a muffinokat, hanem ki is kell vonulnod egy-egy helyszínre, étterembe. De több mint valószínű, hogy a megrendelőiddel a legfontosabb tudnivalókat már e-mailben előre leegyeztetted, így a helyszínen nem lesz már túl sok megbeszélnivaló, és különben is koncentrálnod kell a megfelelő kompozíció elkészítéséhez.

Favágó, kertész

Férfias szakma ugyan, de garantált, hogy a fűrész sikítása mellett a kollégákat nem nagyon kell hallgatnod. Már csak azért sem, mert biztosan zajvédő fülesben fogsz munkálkodni. Ha az ilyen jellegű és nehézségű fizikai munka távol áll tőled, és amúgy is a városban laksz, akkor még mindig ott a lehetőség a kertészkedésre, a természetben leszel, a fák és a virágok biztosan nem fognak kizökkenteni az elmélyült gondolkodásból.

Duguláselhárító

A maximális kommunikáció a háziakkal valószínűleg kimerül majd annyiban, hogy megmutatják neked, merre találod a probléma forrását. Aztán mindenki elvonul szépen minél messzebbre, és hagynak téged nyugalomban dolgozni.