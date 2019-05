Szokások, amiket érdemes ellesni a sikeres emberektől

Vannak olyan emberek, akiknek (látszólag) erőfeszítések nélkül mindig minden sikerül. Sikeresek, van idejük magukra és a családjukra, sportolnak, kiegyensúlyozottak, nincsenek anyagi gondjaik, és úgy általánosságban azt gondoljuk róluk, hogy boldogok. A legtöbb esetben megállunk itt, azt gondoljuk, hogy ők szerencsések, így születtek, jókor voltak jó helyen. Amit viszont nem látunk, az a rengeteg apró lépés, amelyek segítségével azzá válhattak, akiket néha irigykedve nézünk. Összegyűjtöttünk néhány szokást, amelyeket ha magadévá teszel, te is közelebb kerülhetsz a sikeres élethez.

1. Kelj fel korán

Van abban valami megnyugtató, amikor az egész lakás csendes, alszik még a világ, mi pedig lábujjhegyen osonunk a konyhába, lefőzünk egy adag erős feketekávét, és az ablakon kibámulva vagy egy érdekes cikket olvasva lassan ébredezünk. Ha a szokásos időben kelünk, akkor ilyen pillanatokról álmodni sem merünk. Ha viszont fél órával, negyven perccel korábbra állítjuk az ébresztőt, akkor ezt az időt fordíthatjuk arra, hogy megtervezzük a napot (ha este nem tettük meg), vagy meditálunk, nyújtunk egy kicsit, esetleg elkezdünk dolgozni korábban a szokásosnál, kihasználva a minket körülvevő csendet és nyugalmat.

2. Iktass be némi mozgást már reggel

Ez lehet akár egy otthon végzett pár perces jóga vagy stretching is. A keményebbek meg mehetnek futni, vagy az edzőterembe súlyt emelgetni, esetleg csoportos órára ugrálni. Több előnye is van annak, ha már a korai órákban „letudjuk” az edzést. Nem lesz például tömve az edzőterem, de ami a fontosabb, hogy sikerélménnyel indul a napunk, és ez a sikerorientált látásmód velünk marad a nap további részére is. Ha a világ legelfoglaltabb emberei be tudnak iktatni egy edzést a munka előtt, akkor te is.

3. Válts hideg zuhanyra

Igen, jól olvasod. Ha már a gondolattól is libabőrös leszel, hogy egy hosszú, fárasztó napot egy gyors hideg zuhannyal zárj, akkor is van megoldás, amit érdemes fontolóra venni, hiszen a hideg zuhany rengeteg előnnyel jár. Indítsd a napot egy gyors frissítő – hideg – tussal. Amellett, hogy a vízszámlán is spórolsz (nem fogsz órákig a zuhany alatt álldogálni, ezt garantáljuk), az egészségednek is jót teszel. Kutatások szerint ugyanis a hideg zuhany javítja a vérkeringést, kíméli a bőrödet, energizál, sőt a stresszkezelésben is segít.

4. Beszélj közönség előtt

A kommunikációs képességek fejlesztése óriási előnyt jelenthet számunkra az életben, legyen szó akár egy állásinterjúról, akár egy randevúról. Hányszor érezzük úgy, hogy adott munka vagy épp az adott randipartner tökéletes lenne számunkra, ám élőben képtelenek vagyunk „eladni” magunkat, mert utálunk nyilvánosan megszólalni. Ez a készség tanulható. Kezdhetjük kicsiben, akár család, barátok, munkatársak előtt is gyakorolhatunk. Szólaljunk fel, vállaljuk a véleményünket. Aztán ha már bátrabbak vagyunk, akkor kereshetünk improvizációs csoportokat, vagy nyitott standupos esteket.

5. Fordíts időt magadra és a hobbijaidra

A sikeres emberek tudják, hogy mikor van szükségük kikapcsolódásra, és nem félnek ezt felismerni, illetve kommunikálni a környezetük felé. Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk teljesíteni a hétköznapokban, és motiváltak maradjunk az életünk, munkánk minden területén, időt kell adnunk magunknak a pihenésre és azokra a tevékenységekre, amik boldoggá tesznek, és új löketet adnak. Ez lehet akár a festés, a kötés vagy szimplán csak az olvasás, kirándulás is. A lényeg, hogy legyenek olyan időszakok, amikor magaddal tudsz foglalkozni, amikor kikapcsolod az agyad, és feltöltöd az energiaraktáraidat.

6. Lefekvés előtt egy órával már ne bámuld a képernyőt

Bármennyire elfoglaltak vagyunk, és bármennyire is érezzük azt a késztetést, hogy az éjfélkor érkező íméleket is meg kell válaszolnunk, hosszú távon sokkal kifizetődőbb, ha lefekvés előtt már nem ezekkel foglalkozunk. Ugyanakkor a képernyőbámulás nem csak a munkára vonatkozik, videójátékot játszani, vagy késő estig a tévét bámulni sem a legjobb lefekvés előtti rutin. Beszélgessünk inkább a partnerünkkel, olvassunk egy pár oldalt az aktuális könyvünkből, írjuk ki a gondolatokat a fejünkből, vagy meditáljunk egy kicsit. Sokkal könnyebben el fogunk így aludni, mintha a kék fényű kijelzőkre tapadna a szemünk a sötétben.

7. Adj hálát

Nem, nem kell feltétlenül rózsafüzért morzsolgatva az ágy lábánál térdepelni lefekvés előtt. Persze ha neked ez segít, akkor hajrá! A lényeg, hogy érdemes néha megállni, és hálát adni mindazért, amink van, a családért, az egészségünkért, a napi apró sikereinkért. Egy 2016-os kutatás szerint egy olyan apró szokás, mint a hálanapló vezetése (semmi bonyolultra nem kell gondolni, elég este lefekvés előtt számba venni három dolgot, amiért épp hálás vagy aznap) növelheti az optimizmusunkat, az akaraterőnket, sőt a munkakedvünket is, ami elengedhetetlen a sikerességhez.

+1 Érd el a lehetetlent

Sok helyen olvashatunk arról, hogy tűzzünk ki magunk elé reális célokat, és ne stresszeljük magunkat azzal, hogy a lehetetlent hajkurásszuk. Mi sem arra gondolunk itt, hogy jövő nyáron mászd meg a Mount Everestet. Csupán arra, hogy érdemes magunk elé olyan célt állítani, ami jelen pillanatban lehetetlennek tűnik talán (Balaton-átúszás, Ultrabalaton, egy TED-előadás megtartása, vagy akár egy sál megkötése, ha életünkben nem fogtunk még kötőtűt), de a szükséges lépések megtételével egyre közelebb juthatunk hozzá. A lényeg, hogy megtervezzük az utat, amit végig kell járnunk ahhoz, hogy elérjük a célt, és napról napra megtegyük azokat az apró lépéseket, amik idővel hozzásegítenek ehhez. Ezután látni fogjuk, hogy valójában semmi sem lehetetlen, de a munkát és az elköteleződést természetesen bele kell tenni a siker érdekében.

forrás: businessinsider