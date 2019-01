Amikor muszáj kibújni a csigaházból – életmentő randitippek introvertáltaknak

Amikor pár évvel ezelőtt erősen introvertált nőként újra rászántam magam a randizásra, eléggé szkeptikus voltam azzal kapcsolatban, hogy az interneten lehet találni híreken, pizzán, lakberendezési ötleteken és kajarecepteken kívül szerelmet is, de végül belevágtam a netes társkeresésbe. Ma már boldog házas emberként írom ezeket a sorokat, és el kell mondjam, a következő tippek között van olyan – több is –, amit magam is alkalmaztam, amikor randizgattam, s lám, meg is lett az eredménye.

Hogy egyet mondjak: ha a randipartnerem rám bízta, hol találkozzunk, akkor mindig ugyanoda mentünk. Rendszeresítettem ugyanis egy közeli kávézót, ami tetszett, de csak erre a célra használtam. Amikor kinéztem, elmentünk a barátnőmmel letesztelni, és közben persze rengeteget nevettünk. Ez volt az alapélményem, amire támaszkodva magabiztosan tudtam menni másodjára, aztán többedjére is persze. De amióta találkoztam a férjemmel, egyszer sem voltam ott. Miért tettem volna? Az volt az én randikávézóm, se több, se kevesebb.

Szóval, ha te is nehezen oldódsz társas helyzetben, kiver a víz, ha rád irányul a figyelem, és a small talk sem barátod, akkor garantáltan találsz majd a következő tippek között olyat, ami hasznodra válik.