Szerintük nem létezik olyan nő, aki jó társ és jó szerető is – a Madonna-kurva komplexus

Ha valamilyen lélektani fogalomnak benne van a nevében a komplexus szó, és köze van a szexhez, az általában Freud nevéhez köthető. Bevallom, alapvetően nem igazán kedvelem őt, mivel több jelenségre adott magyarázata sem nyert bizonyítást. Van azonban néhány olyan elmélete, amelynek ma is komoly relevanciája van – ilyen a Madonna-kurva komplexusról szóló.

Jó vele, de a szex nem az igazi

Olivér egy harmincéves, átlagos kinézetű, rendkívül empatikus és figyelmes férfi, aki készen áll arra, hogy elköteleződjön és családot alapítson. A gond csak az, hogy nem biztos benne, hogy mindezt a megfelelő nővel teszi-e. „Andi nagyon kedves és melegszívű lány, mellette minden nyugalmas és kiszámítható. Csak az a baj, hogy ezáltal olyan, mint a családom. Mint anyukám. Meleg, otthonos és kiszámítható.” Amikor a szexről kérdezek, Olivér arról számol be, hogy az együttlétek ugyan jók, de nem annyira izgalmasak, mint pár előző barátnőjével. „Andi mintha nem igazán értene ahhoz, hogyan kell magát illegetnie, kevésbé kelti fel a figyelmem. Van olyan, hogy nem érzem olyan erőteljesen, hogy szexuálisan vonzódnék hozzá. Hihetetlen, hogy állandóan abba futok bele, hogy vagy olyan barátnőm van, akivel minden a szexről szól, és marha izgalmas minden, vagy olyannal vagyok, aki kedves, figyelmes, és jó vele beszélgetni, a szex viszont nem olyan, mint szeretném. Szerintem nem is létezik olyan nő, akiben mindkettő megvan.”

És akkor meg is érkeztünk a Madonna-kurva komplexushoz.

A jelenség főként olyan férfiakra jellemző, akik két típusra osztják a nőket: tisztákra és mocskosakra. Aszexuálisakra és szexuálisakra. Szeretettekre és vágyottakra. Gondoskodó feleségekre és túlfűtött vadmacskákra. Megszokottakra és izgalmasakra. Vagyis szentekre (Madonna) és rossz életű nőkre. Tehát Freud szerint az ilyen komplexussal élő férfiak egyrészt olyan szexuális partnerre vágynak, aki izgalmas, csábító és buja, másrészt kívánkoznak egy olyan nő iránt is, akibe szerelmesek lehetnek, és biztonságot ad nekik.

A probléma ott van, hogy szerintük ezt a két nőtípust nem testesítheti meg ugyanaz a személy. Mert azt nem tudják elképzelni, hogy az izgalmas szeretőt bemutassák a szüleiknek, és feleségül vegyék, s ugyanígy a szeretett, tiszta nő kizárt, hogy szexuális lény is legyen egyben.

Most talán azt gondolja az olvasók egy része, „jó, oké, de hát csak a begyöpösödött, karót nyelt, konzervatív emberek gondolkodnak így, mindenki más normálisan tekint a nőkre”. Én viszont azt hiszem, hogy a konzervatívan gondolkodó férfiak Madonna-kurva komplexusa pusztán csak jobban látható a külvilág számára, de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag rájuk jellemző.

Az evolúciós pszichológia szerint férfi felmenőinknek komoly érdekeik kapcsolódtak ahhoz, hogy felismerjék egy nő nyitottságát a szexre. Az elmélet szerint azok a férfiak tettek szert evolúciós előnyre, akik képesek voltak megítélni, hogy egy nő „szentéletű” vagy „rossz életű”. Akik erre képesek voltak, egyrészt arra törekedtek, hogy az előbbieket vegyék feleségül, hiszen egy szex nélküli kapcsolat nem fenyegette őket egy kisgyerekkel, akit leköti őket egy egész életre. Másrészt pedig az volt a céljuk, hogy a „rossz életűeket” termékenyítsék meg, hiszen kevesebb ráfordítást igényelnek, és nem kell hosszú távon elköteleződni irántuk. Akik erre képesek voltak, a lehető legkevesebb befektetéssel termékenyítették meg a lehető legtöbb nőt, és utódaik nagyobb valószínűséggel továbbvitték ezt a komplexust is. Így maradt fenn a Madonna-kurva komplexus napjainkig.

Hogyan jelenik meg a komplexus napjainkban?

Kezdjük egy egyszerű, hétköznapi példával: mindenkit biztatok arra, hogy kérdezze meg minél több férfi ismerősét, hogy tudna-e tisztelni valakit, aki lefekszik vele az első randin. Biztos, hogy fogunk találni olyan férfiakat, akik a kérdésre nemmel válaszolnak. Itt is megjelenik a komplexus dinamikája: egy tisztességes, akár társnak is elképzelhető nő képe nem egyeztethető össze egy szexualitását könnyen megélő nőével.

Ezen a ponton szeretnék két dolgot hangsúlyozni:

1. A komplexus fenntartásában nem csak a férfiak játszanak szerepet.

Gondoljuk csak meg, hányszor hallottunk olyat, hogy egy nő nem meri bevallani a párjának, hogy hány férfival volt már előtte. Sajnos ez is azt a képet erősíti, hogy a párkapcsolatban élő nők nem lehetnek szexuális lények, és ráadásul az őszinteséget is megtöri a párkapcsolatban.

2. A férfiak nagy része szenved tőle.

Aki eddig azt gondolta, hogy ez a komplexus csak egy agymenés, amit a férfiak találtak ki magyarázatként arra, hogy félreléphessenek, az nagyon téved. Sok férfi kliensem küzd azzal a nehézséggel, hogy nagyon vágynának egy hosszú távú kapcsolatra, de úgy érzik, jelenlegi partnerük nem tudja nekik megadni azt a fokú szexuális izgalmat és változatosságot, amit azoktól kapnak, akikkel nem alakítanak ki hosszabb kapcsolatot. A bajok egyébként rendszerint akkor kezdődnek, amikor a mélyebb érzelmek és a kötődés is komolyabban megjelennek a párkapcsolatban. Sok esetben a gyermekvállalás hozza elő a komplexust, mivel a szülés után a férfi csak anyaként tud tekinteni párjára.

A mammaeffektus

Edina teljesen kétségbe van esve, mert két év házasság után szexuális gondjaik akadtak férjével. Mindig is nagyon boldog, kiegyensúlyozott kapcsolatuk volt, három év után összeházasodtak, majd egy évre rá összejött a baba is. Edina elmondása szerint a gondok ekkor kezdődtek. Eleinte azt gondolta, hogy a terhesség utolsó hónapjai és a szülés utáni felépülés időszakában kijöttek a ritmusból. De ennek most már egy éve, és a szex még mindig nem működik. „Az első pár alkalommal Dávidnak nem jött össze az erekció, de akkor azt gondoltam, hogy oké, ez előfordul. De ezek után egyre inkább kerülte az együttléteket, szinte alig kezdeményezett. Pedig tudom, hogy kívánja a szexet, mert pornót, azt néz.” Edina arról számol be, hogy amikor nagy ritkán összejön az együttlét, Dávid csak misszionárius pózban hajlandó szeretkezni, és nem vehető rá azokra a szexuális játékokra, amiket előtte annyira szeretett. Edina számára teljesen érthetetlen, hogy miért okozott ekkora változást Dávidban az, hogy született egy gyerekük.

A mediterrán országokban egyébként ezt mammaeffektusnak hívják, ami azt a jelenséget takarja, hogy az első gyermek születése után a feleség gyakorlatilag „szent” kategóriába kerül, mivel ebben a kultúrában az anyák kiemelten fontos státusszal bírnak. Viszont innentől kezdve a férjek úgy érzik, hogy ezzel a szent nővel nem bánhatnak olyan pajzán és „erkölcstelen” módon, mint régebben.

Hogyan alakul ki a Madonna-kurva komplexus?

Freud szerint a jelenségnek (mint mindennek) az anyával való kapcsolathoz van köze. Szerinte a férfiakat zavarja, hogy ugyanazt az érzelmi kötődést élik át a szexuális partnerükkel, mint amit az anyjukkal éltek át. Mindez szerinte azt jelzi, hogy ezek a férfiak nem tudták feldolgozni az Ödipusz-konfliktust, ezért a nőket két kategóriába sorolják a fejükben. Mások szerint a kulturálisan meghatározott és beépült szexuális szerepek határozzák meg szexuális választásainkat és viselkedésünket. A Madonna-kurva komplexus a tradicionális női szerepeket (gondoskodó háziasszonyok, akik csak a férjük kedvéért szeretkeznek) és férfi szerepeket (kenyérkereső férjek és szexuális kezdeményezők) vallók körében gyakoribb, melyek nemzedékekről nemzedékekre öröklődve még mindig élnek a köztudatban.

Van megoldás

Az első, legfontosabb lépése annak, hogy valaki túljusson a Madonna-kurva komplexuson, az, hogy elfogadja, nem létezik ez a két külön kategória. Inkább egy kontinuumként érdemes rá tekinteni, és elfogadni, hogy minden nőben van valamennyi a „szentből” és a „rossz életűből” is. A jó kislány, akit el szeretnének venni, igenis vágyik a szexre, és a lány, aki iránt fellángolást éreznek, elképzelhető, hogy tudna és szeretne gondoskodni a férfiról és az esetleges jövőbeli közös családról.

Ezt persze könnyebb mondani, mint meg is valósítani. Ha úgy érzed, hogy a komplexus komoly nehézségeket okoz a kapcsolatodban vagy házasságodban, érdemes keresni egy szakembert, aki jártas a párokkal való munkában és a szexualitás témájában. Az ebben a témában hozzám fordulók esetében a terápiás munka fókusza általában a berögzült szexuális forgatókönyvek és hiedelmek beazonosítása, ezek átalakítása és a párkapcsolatban megélt pozitív szexuális élmények megtapasztalása szokott lenni. Ha a kliens motivált és együttműködő a tanácsadás során, a komplexus egy szakember segítségével felülírható és megváltoztatható.