Szexuális lények vagyunk – Az ébredő szexualitástól az első együttlétig

A szex az élet legszebb élményei közé tartozik, hiszen hozzá kötődik az örömszerzés, a szerelem és a gyerekvállalás is. Ezért is nagyon fontos, hogy a szexualitásról nyíltan beszéljünk a fiatalokkal, és nem ártana, ha a felnőttek is őszinték lennének saját magukkal. „Akkor zavar valamilyen beszédtéma minket, így a szexről való diskurzus is, ha kimaradt valami az életünkből. Ne nyolcvanéves korunkban jöjjünk rá, hogy elmulasztottunk valamit! Tanuljuk meg élvezni, ugyanis ez az élet egyik legfontosabb örömforrása! Ezt az üzenetet közvetítsük a fiatalabb generációnak is” – mondja Hevesi Kriszta szexuálpszichológus.

A kisgyerekek kíváncsian fedezgetik fel a testüket

Legelőször is, el kell fogadnunk, hogy szexuális lények vagyunk. Erre kiváló bizonyíték, hogy terhesség idején már az ultrahangon látni lehet a fiúbaba péniszmerevedését. A nemi szervek bizsergésének kellemes érzése három és öt éves kor között tudatosul a gyerekekben, ilyenkor ösztönösen felfedezőútra indulnak a kezükkel, hogy jobban megismerjék a testüket, és ez a világ legtermészetesebb dolga. Ekkor kezdik el fogdosni magukat otthon, az óvodában pedig egymásnak mutogatják, kinek mi van a nadrágja, szoknyája alatt.

Sajnos számos olyan történetet hallhatunk, hogy az óvónő megbünteti emiatt a gyerekeket. Kiállítják őket a szoba közepére szégyenszemre, esetleg a sarokba zavarják őket, vagy behívják a szülőket egy hosszabb elbeszélgetésre. Pedig

nem kellene pánikba esni amiatt, hogy a gyerekek egymás bugyiját nézegetik.

„Sőt, hála istennek, hiszen akkor minden rendben van velük. Egészségesen kíváncsiak” – mondja a szakember.

Ebben a korszakban a fiúkat és a lányokat eltérő módon kezeli a család. A fiúk megérinthetik a nemi szervüket, míg a kislányoknak ez abszolút tilos. A fiúknál a pénisz és a kéz kapcsolata amúgy is sokkal természetesebb a toalettrutin miatt, de a társadalom is elfogadóbb ez ügyben. A kisfiúk esetében, ha játszani kezdenek az intim testrészükkel, az apa büszkén jegyzi meg: „lám csak, az én fiam”, de a kislányokat a legtöbb esetben megszégyenítik azzal, hogy „jó kislány ilyet nem csinál”, vagy esetleg explicit kimondják, hogy „rossz vagy, ne rosszalkodj”. Hevesi Krisztina viszont rávilágít, hogy az ő rendelőjében bizony „csupa jó kislány és jó kisfiú ül. A »rossz kislányoknak« és »rossz kisfiúknak« ugyanis semmi bajuk nincs a szexuális életükkel: felszabadultan élvezik.”

A szakember azt tanácsolja a kisgyermekes szülőknek, hogy ha azt látják, hogy a gyerek ismerkedik a testével, kedvesen mondják el neki, hogy amit csinál az teljesen rendben van, de a bugyi és a kisnadrág alatti részhez csak akkor nyúlunk, amikor egyedül vagyunk.

Veronika ezt így oldotta meg: „Amikor a kislányomnál, Sárinál elkezdődött ez a korszak, égett a fejem, hogy társaságban dörzsölgeti a nuniját. Valamit ki kellett találni. Annyit magamtól is tudtam, hogy az nem jó megoldás, ha leszidom. Ilyenkor azt mondtam, hogy »Sárikám, a buherkát majd a szobádban.« Nálunk ez bevált.”

Teljesen mást élnek meg lányok és fiúk a serdülőkorban

A fiúk és a lányok hozzáállása a saját testükhöz, szexualitásukhoz nemcsak óvodáskorban eltérő, hanem a szexuális érés idején is. Az éretté válás jele szexuális értelemben a fiúknál a spontán éjszakai ejakuláció, a lányoknál a menstruáció. Hevesi Krisztina szerint ez azért óriási különbség, mert miközben a fiúk csak merevednek és nedvesednek éjjel, addig a lányoknak ott a hasgörcs, a fejfájás és más nehézségek. Ráadásul a fiúkat a reggeli merevedés is figyelmezteti arra, hogy „dolguk van vele”, míg a lányoknál az önkielégítés még mindig tabu.

A fiúk azzal a szóbeszéddel találkoznak, hogy az első szex mindenképp csodálatos élmény lesz, a lányok pedig azzal, hogy a szüzesség elvesztése szükségszerűen fájdalommal jár. Hevesi Krisztina rávilágít arra, hogy ilyen hihetetlenül nagy különbségekkel, eltérő attitűddel találkozik a két nem az első szeretkezéskor. Ez pedig kihat az egész szexuális életükre, vagyis a szexuális zavarok kialakulása már ebben a korszakban elkezdődhet.

Mi a baj a pornófilmekkel?

A pornófilmek pedig tovább rontanak a helyzeten. A kamasz fiúk és lányok a filmekből szeretnék megtanulni a szeretkezés technikáját, hiszen ez a legkönnyebben hozzáférhető információforrásuk. Arra keresik a választ, hogy hogyan tudnának jó szeretők lenni, hogyan tudnának adni. Vagyis szép szándékkal állnak hozzá a szexuális együttlétekhez, de a felnőttfilmekből rossz információkat kapnak.

A filmekben a nők állandóan »kárpitszaggató orgazmusokat« produkálnak, amiből a lányok legfeljebb annyit tanulnak, hogy nekik ez nem megy. Ezért aztán gyakran megjátsszák a kielégülést, hogy ne okozzanak csalódást.

Pedig a valóságban a nők kétharmadának nincs minden együttlét alkalmával orgazmusa, bármit sugalljanak is a pornófilmek!

Óriási baj az is, hogy a megrendezett jelenetekben nincsenek érzelmek, nincs előjáték – pedig ezek a legalapvetőbb dolgok, amik miatt egy nő is igazán élvezni fogja az együttlétet. A pornófilmekben az „ütvefúró” típusú légyott a népszerű, ami a valóságban távol áll a gyengéd együttléttől, és a nőknek gyakran fájdalmat okoz. „Ez a hamis kép teljes tévútra viszi a serdülőket – figyelmeztet a szexuálpszichológus. – Mindkét nemnek fals elképzeléseik lesznek a szexről.”

Hevesi Krisztina arra is rámutat, hogy a felnőttfilmek abból a szempontból is romboló hatásúak, hogy megemelik az ingerküszöböt, ezáltal már egyre nehezebb szexuális izgalmat elérni. „Pornófilm és az internet nélkül egy tizenhárom éves kisfiúnak soha nem jutna eszébe az anális öklözés, most meg már ilyenekkel találkoznak. Mert ugye azt senki sem gondolja komolyan, hogy bármelyik kamaszt is visszatartja a film megtekintésétől a 18-as karika? Ahogyan az is megtörtént eset, hogy egy ötéves kisfiúnak a nyolcéves bátyja pornót mutatott az okostelefonján, amit másnap a gyermek el is szeretett volna játszani az oviban, de a lányokat nem tudta rávenni. Viszont a többi kisfiút nagyon érdekelte a dolog, és így jutott el a történet odáig, hogy az óvodában az orális szexet gyakorolták egymáson.”

A pornófilmek továbbá a fizikai agressziót „reklámozzák”, amire a nők semleges reakciót mutatnak a vásznon. Ennek káros és veszélyes hatásait nem szükséges hosszan ecsetelni. A szexuálpszichológus elmondta, hogy mindezek miatt égető szükség lenne valódi, a fiataloknak szóló szexuális felvilágosításra. Ne a pornó legyen e téren szinte az egyetlen információforrásuk! Ráadásul ma, a technikai eszközök előtérbe kerülésével (VR-pornó, robotika) fontos értenünk, hogy nemcsak gépekre van szükségünk, hogy szexelni tudjunk, hanem arra is, hogy jobb emberré váljunk a szeretkezés ölelésében, az örömök megosztásában, az „adni tudok” érzés kiteljesedésében – hangsúlyozza Hevesi Kriszta.