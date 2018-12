„Azért, mert nincs párkapcsolatom, még van életem” – a szingli karácsony is lehet tök jó

Egyedülállónak lenni csupán egy állapot, biztos, hogy nem tart örökké, hiszen semmi nem tart örökké, minden folyamatosan változik körülöttünk. Ezért a szingliknek karácsonykor – egy kiemelten vészterhes időszakban, amikor a pszichológusok szerint az enyhe depresszió fenyegeti őket – két választásuk van. Vagy egy üveg bor mellet keseregnek az életükön, vagy esetleg jól érzik magukat. Mi ez utóbbi vonalra voltunk kíváncsiak: hogyan csinálják, mi a titok? Érintetteket kérdeztünk, és a válaszokat nem cenzúráztuk.

Féktelen nevetés a melóhelyen

Zsuzsi (32) egy ismert török kifőzdében dolgozik, és ez a negyedik év, hogy elvállalta a karácsonyi műszakot. „Ilyenkor dupla pénzt kapok, ami jól jön: félreteszem a nyaralásra. Az étteremben karácsonykor dolgozni egészen más, mint a többi munkanapon: mindenki laza, jókedvű.

Bemegyek, elhülyülünk a kollégákkal, tök jól érezzük magunkat, nincs semmi feszkó, iszogatunk kicsit, szívatjuk egymást, megy a folyamatos a baromkodás.

Ráadásul ne tudd meg, mennyi ember jön be ilyenkor egyedül! Én szeretem azt, hogy elbeszélgetek velük, elmondják az életüket. Nekem is jó érzés: mintha segítenék másoknak azzal, hogy meghallgatom őket. Amúgy olyan sztorikat hallok, amik után egyből átértékelem az életem, és azonnal hálát adok a Jóistennek!”

Otthon heverészni nő nélkül is jó

Tomi 39 éves forgatókönyvíró, és három éve nincs párkapcsolata: „Lehet, most minden nő utálni fog, de én baromira örülök, hogy karácsonykor nem b***ogat senki. Nincsen felhajtás, nincs takarítás, nincs kényszer, hogy mit kell csinálni. Nincs a hülye ünneplőbe öltözés, a kényszeres családlátogatás, a sipítozás, amit a nők ebben a nagy karácsonyi készülődésben levágnak. Nincs »jaj, hogy nézek ki, ehető a süti?, gyere ülj az asztalhoz, karácsonykor nincs videójáték, édesem«. Elvileg ez a szeretet és a béke ünnepe, közben a csajok percre pontosan beosztják az időt, hogy mit kell csinálni, hogyan kell kimutatnunk a szeretetet. És ha nem úgy, ahogy ők elvárják, mindenhol megy a balhé. Esküszöm, én olyan boldog vagyok, hogy most karácsonykor filmezhetek, pihenhetek, sörözhetek… nyilván nézek egy kis pornót is, eszek valami teljesen átlagos kaját, és ennyi. Majd másnap folytathatom ugyanezt.”

via GIPHY

Irigyelt nyaralás a barátnőkkel

„Ez a legpraktikusabb időszak a nyaralásra. Egyrészről megszakítod a telet, másrészről nem kell kivenned plusz szabit, és lehet találni olcsó repjegyet a kevésbé népszerű helyekre. A barátnőimmel már ősszel megvettük a jegyet Kambodzsába.

Tengerpartozni fogunk, szürcsölni a koktélt a szálloda tetőteraszán, tömjük magunkba a szuper kajákat, megnézzük Angkor Watot, este, gondolom, bulizunk, és még ki tudja, mi minden történik majd.

A barátnős nyaralások a legkalandosabbak, teljesen más, mint amikor a pasiddal mész el. Ezek az élmények pótolhatatlanok, és mindig filmszerűek. Amúgy én azt látom, hogy az emberek inkább irigyek, ha kiderül, hogy mi lányok elutazunk, hiszen ilyen nyaralásra mindenki vágyik” – mondta a marketinges Anita (39), aki annyira fel van dobva az út miatt, hogy eszébe sem jut most a párkapcsolat.

Szeretem a szüleimet, a testvéreimet

Gábor már öt éve van egyedül, akár el is lehetne keseredve, hogy közel negyvenévesen nincs saját családja, ő mégis várja a karácsonyt.

Örülök, hogy élnek még a szüleim, van négy testvérem, akiknek vannak gyerekeik, és együtt tölthetjük az ünnepeket. Tudom, hogy egyszer anyukám, apukám is meghal majd, és akkor bánni fogom, hogy nem foglalkoztam velük többet.

A másik az, hogy én tényleg szeretek hazalátogatni, nálunk szeretet és kedvesség van mindig. Szentestén átjönnek anyáékhoz a testvéreim a gyerekekkel, és akkora hangoskodás, nevetés van, hogy azt ki nem hagynám semmi pénzért.”

via GIPHY

Nem félek saját magamtól!

Nóri 29 éves jógaoktató. Azt mondja, hogy aki békében van saját magával, annak nincs mitől tartania. „Szerintem azért szorong ilyenkor sok egyedülálló ember, mert nem tudják, mit csináljanak. Ha ismered magad, és tudod, mit szeretsz csinálni, akkor remekül érzed magad bárhol, bármikor. Én karácsonykor totál egyedül leszek, és alig várom. Lesz időm festeni, zenét hallgatni, átgondolni a dolgaimat, kicsit befelé fordulni, élvezni a csendet. Szeretném, ha lenne párom, vágyom rá, igen. De most nincs, ez a helyzet. Viszont addig, míg nem lesz, kihasználom, hogy azt csinálom, amit szeretnék. Most van erre lehetőségem, rá kell jönnöm, ki vagyok én. Én nem akarom azt mondani később, hogy »ó, ha lett volna időm, könyvet írtam volna, utaztam volna stb.« Ez önámítás. Megnézem, mit csinálok valójában, amikor egyedül vagyok!”

Kati gyermekotthonban segít

„A tavalyi karácsonyom szörnyű volt. Két éve váltam el a férjemtől negyvenegy évesen – meséli Kati. – A válás utáni év karácsonyát végigsírtam, a következő év egyszerűen csak pocsék volt egyedül. Egy Bagdy Emőke-előadáson hallottam, hogy

mindig van olyan, aki nálunk rosszabb helyzetben van, és ahelyett, hogy elmerülnénk az önsajnálatban, esetleg segíthetünk is.

Még december elején megkerestem egy gyermekotthont, beszéltem az igazgatóval, hogyan tudnék részt venni a gyerekek életében, hogyan hasznosíthatnám magam, és a vége az lett, hogy egész hónapban bejártam hozzájuk. Díszeket készítünk – egyáltalán nincs kézügyességem –, verseket tanulunk. Ott leszek most karácsonykor is, és ennél jobbat el sem tudok képzelni.”

Barátokkal főzőcskézve

Ildi fordítóként dolgozik, negyvenkét éves. Egyetemista kora óta ismeri a barátait, nyolcan vannak, akikkel rendszeresen összejárnak a mai napig.

„Amikor évekkel ezelőtt a baráti társaságunkban az egyik fiúval szakított a barátnője november végén, megfogadtuk, hogy a szinglik mindig együtt karácsonyoznak majd. Ha pedig csak egyvalaki szingli, akkor az bármelyik baráthoz átmehet. Ez afféle paktum. Bármikor megtörténhet az, hogy véget ér egy párkapcsolat, és többek között azért vagyunk egymásnak, hogy az ünnepeket senki ne töltse egyedül. Persze, haza lehet menni, de negyven körül nem akarsz a szüleiddel szentestézni, bármennyire is szereted őket. Most épp hárman fogunk nálam karácsonyozni. Van már fa, veszünk ajikat, reggel elkezdünk együtt főzni. Állati jó lesz.”

A böngésződ nem támogatja a video tag-et! GIF

Egyedül a Vörös-tengernél

A huszonhét éves rendezvényszervező, Évi se variált sokat, hogy mit csináljon karácsonykor. Egyet szeret nagyon, utazni, ezért úgy döntött, most is ezt fogja tenni. Egy éve ért véget a kapcsolata, részéről őrült nagy volt a szerelem. A szakítást még mindig nem dolgozta fel, viszont keseregni sem akar.

„Elmegyek a Vörös-tengerhez búvárkodni, olvasni, feküdni a tengerparton. Ismerem magam, tudom, nehezen viselném itthon a karácsonyt, rám nehezedne annak a súlya, hogy egyedül vagyok, azon rágódnék, hogy miért történt és így tovább. Vissza fogok a problémákra térni januárban, viszont nem vagyok hajlandó szenvedni, ha nem kell.

Miért ne szökhetnék el egy kicsit, élvezhetném az életet és pihenhetnék? Úgy döntöttem, nem tartozom senkinek semmivel.

A szüleimnek se, hiába zsarolnak érzelmileg, hogy ez egy szent ünnep. Jól szeretném érezni magam, és a szívem arra vágyik, hogy egyedül legyek egy napfényes helyen, nem arra, hogy ott gunnyasszak az albimban, vagy a szüleim veszekedését hallgassam. Tartozom magamnak annyival, hogy a sarkamra állok, és azt teszem, amit a szívem diktál. Általában azt kérdezik, hogy honnan van pénzem erre. Megpukkadnak az emberek, ha valaki valamerre utazik. Nekem nincs autóm, nincs tévém, nincs semmim, és nem is költök drága ruhákra, illatszerekre, viszont gyűjtöm a pénzem. És majd hozok onnan mindenkinek ajándékot, klassz lesz!”

Aki élvezi a szabadságot

Pisti az igazi macsó pasi. Kommunikációs vezető egy médiaügynökségnél, hat éve vált el, 45 éves.

„Na, én nem kesergek azon, hogy egyedül vagyok. Nem véletlenül váltam el. A párkapcsolat egyáltalán nem hiányzik, a szabadságomat jobban élvezem. Ha majd kaparom az ajtót magányomban, akkor biztos lesz valami állandó, de egyelőre alkalmi kapcsolataim vannak. Nincs hiányom a szexben, az ölelésben: több nőm van párhuzamosan, és felőlem nyugodtan lehet ítélkezni, én jól érzem magam. Valószínűleg az egyik lány átjön majd karácsonykor; semmi ajándék, semmi ünnepi hangulat, csak szex meg jó kaják. Hozzáteszem, én mindenkinek megmondtam, hogy nem vágyom komoly dologra, másokkal is ismerkedem. A nők pedig szabad akaratukból belementek, felnőttek vagyunk ugyebár. És én felnőttként előre örülök a szexkarácsonyomnak!”

via GIPHY

Aludni, újból tininek lenni

„Én arra hajtok, hogy kialudjam magam végre. Egész évben állandóan pörgök, hétvégén barátokkal mászkálunk, úgyhogy elfáradtam – mondja Livi, a 28 éves masszőr. – Azon dilemmáztam, mit csinálnék igazán szívesen. És arra jutottam, hogy aludni szeretnék. Aludni nappal, és mint kamaszkoromban, fennmaradni egész éjszaka, hajnalig filmeket nézni, naplót írni, merengeni egy gyertya mellett, és egyedül lenni.

Azért, mert nincs párkapcsolatom, még van életem.

Sőt, a munkám során rengeteg emberrel találkozom, mindenkinek van valami nyűgje, amire tőlem várnak megoldást. Amikor rájöttem, hogy karácsonykor egyedül lehetek, úgy igazán… hát ne tudd meg, ez tart életben!”