Így segíthetsz a magányos embereken karácsonykor

Egy brit jótékonysági szervezet felmérése szerint közel 300 ezerre tehető azoknak a 65 év feletti embereknek a száma, akik az elmúlt hónapban egyetlen rokonnal vagy baráttal sem beszélgettek – az pedig köztudott, hogy az egyedül élők hamarabb lesznek kiszolgáltatottabbak, és a magány legalább akkora mértékben növeli a megbetegedések esélyét és a halálozási arányt, mint az elhízás. Ha azonban nyitottabban állunk a környezetükhöz, és tovább látunk a saját gondjainknál, egy kis figyelmességgel lelki stabilitást biztosíthatunk a magányos emberek számára – időseknek és fiatalabbaknak egyaránt. Íme néhány egyszerű tanács, hogyan segíthetsz te is.

Nyomd meg a hívás gombot!

Ha tudomásod van olyan ismerősödről, rokonodról, aki egyedül él, és nem jár társaságba, hívd fel! Egy néhány perces beszélgetés rengeteget jelenthet egy olyan embernek, akinek nincs lehetősége senkivel sem beszélgetni. A brit Independent Age önkéntesei mindennap felhívják a magányos idős embereket, és társalognak velük. A szervezet képviselője szerint már heti 20-30 perc beszélgetés is sokat segíthet egy magányos, idős embernek: a rendszeres időközönként folytatott beszélgetések javítják az önbecsülést és az önértékelést, valamint a kedélyállapotot is.

Írj karácsonyi üdvözlőlapot!

Gyakran az apró, magától értetődőnek tartott dolgok is sokat jelenthetnek a magányos embereknek. Egy egyszerű karácsonyi üdvözlőlappal is mosolyt csalhatsz valaki arcára, ráadásul erősítheted benne, hogy fontos, és ő is számít valakinek. Angliában működik egy Rainbow Cards Project nevű szervezet, amely az olyan magányos embereknek küld üdvözlőkártyákat, akiktől a családjuk szexuális beállítottságuk miatt fordult el. Egy segítő így nyilatkozott:

Ezek az emberek gyakran érzik magukat magányosnak, elhagyatottnak. A családjuk a születésnapjukon, a névnapjukon és karácsonykor sem hívja fel őket. Nem küldenek nekik karácsonyi üdvözleteket, vagyis megvonják tőlük a szeretetet.

Oszd meg az ünnepi ételt!

Mi jut eszedbe a karácsonyi vacsoráról? Együtt ültök a családdal az asztal körül, és mindenki elégedetten falatozik? Sok embernek ez nem adatik meg, sőt még az sem, hogy az ünnepek alatt karácsonyi menüt készítsen. Karácsonykor a legtöbben nagy adagokat főzünk, így érvényes a mondás: ahol jut kettőnek, ott jut háromnak is. Vigyél egy-egy adag ételt az egyedül karácsonyozó embereknek, és a te ünneped is szebb lesz.

Barátkozz!

Az idős emberek egyik nagy problémája, hogy idővel a barátok meghalnak, és nincs kivel beszélgetniük. Ha idős emberekkel társalogsz, megható, emberi történetek részese lehetsz, és olyan érdekes sztorikat is hallhatsz, amelyeket sokszor még a filmek forgatókönyvírói sem tudnak túlszárnyalni. Lenyűgöző embereket ismerhetsz meg, és valódi kötődések is kialakulhatnak. A magányos emberek számára az a tudat, hogy valaki emlékszik rájuk és a történeteikre, megnyugtató. Itthon részt vehetsz például az Idősek Barátai programban, ahol szakemberek készítenek fel, ami után idős, magányos embereknek segíthetsz azzal, hogy meglátogatod őket és beszélgetsz velük.

Ünnepeljetek együtt!

Ha rendszeresen nem hívnál fel valakit, vagy azt gondolod, a főzőtudományod nem a legjobb, úgy is segíthetsz a magányos embereken, ha együtt ünnepeltek. Angliában léteznek olyan szervezetek, amelyeknek a weboldalára beírhatod az irányítószámodat, a rendszer pedig kidobja a legközelebbi ünnepségeket, ahol idős emberek karácsonyoznak együtt, akikhez te is csatlakozhatsz. Ilyesmire sincs azonban szükség hozzá, hogy te is együtt ünnepelhess valakivel, aki egyébként magányos lenne: ha ismersz valakit, aki egyedül tölti az ünnepeket, és szeretnéd szebbé tenni a napjait, egyszerűen hívd fel, majd térj be hozzá egy-két órára!