Amikor a nő zaklat: 10 éves ámokfutás egy egyhetes „kapcsolat” miatt

A szakítások, reménytelen szerelmek okozta fájdalmaknak sírással, dühöngéssel néhány hét, hónap alatt rendszerint véget vetünk – ki-ki a saját módszere szerint. Nem így történt azzal a nővel, aki 10 éven keresztül zaklatta képzelt párkapcsolatának főszereplőjét.

Egyhetes viszonyból 10 éves ámokfutás

A legtöbben átéltünk már viszonzatlan szerelmet, amit tény, nem könnyű feldolgozni. Ki könnyebben, ki nehezebben éli meg, hogy egyedül bolyong az érzelmek sűrű erdejében, azonban egy idő után a legtöbben felismerjük, mikor van ideje lezárni magunkban a reménytelen románcot. Lina Tantash története viszont egészen másként alakult: a 44 éves nő 10 éven keresztül üldözött egy férfit a szerelmével, miután egyhetes viszonyuk véget ért.

Lina felső középosztálybeli családba született, és a rangos Trinity College Dublin elismert projektmenedzsere volt. A nő és az egykori filmrendező, az ír Jarlath Rice 2007-ben ismerkedtek meg, és egy egész hetet töltöttek együtt Dublinban, ami pont elég volt ahhoz, hogy Lina 10 évre a férfi megszállottjává váljon. Lina azt állította, hogy kölcsönadott a férfinak 50 ezer fontot, hogy kifizesse az adósságait, amiért cserébe az általa kidolgozott, 21 pontból álló szerelmi szerződés betartását követelte.

A szerződésben többek között leírta, hogy naponta legalább 15 percet beszélgetniük kell telefonon, minimum heti 3 napot együtt kell tölteniük, és a férfinak kedvesen kell bánnia vele. A futó kapcsolatot Rice azóta már egészen biztosan megbánta: az 50 éves férfi az évekig tartó zaklatások miatt végső kétségbeesésében már az öngyilkosságot is fontolgatta.

Megszállottság felsőfokon

Lina 10 éven keresztül meg volt arról győződve, hogy Rice-szal párkapcsolatban élnek, és mindent megtett azért, hogy a férfit ne veszítse szem elől. A megszállott nő az évek alatt több ezer telefonhívással és Rice munkahelyi e-mail-címére érkező levéláradattal zaklatta a férfit, de a közösségi média platformjait sem hagyta ki. Rice elmondta, hogy Linával csak egy futó románca volt, azt követően pedig barátkozni próbáltak, de amikor látta, hogy ez nem működik, igyekezett távol tartani magát a nőtől. Lina ezt nem fogadta kitörő lelkesedéssel, de még csak elfogadni sem tudta Rice döntését, és azzal vádolta, hogy megszegi a szerelmi szerződésüket. A nő felbérelt egy magánnyomozót is, hogy kövesse a férfit Brightonba, ő maga pedig a dél-londoni Croydonba költözött, hogy a közelében lehessen.

Lina felkereste Rice barátait, a családját, valamint a munkatársait is, és pénzt ajánlott nekik a férfi elérhetőségéért cserébe. Egyik kollégáját egyetlen este alatt 137 alkalommal hívta fel. Sőt, kiszemelte magának Rice egyik kolléganőjét is, aki szintén áldozata lett Lina tévképzeteinek: azt gondolta, hogy viszonya van imádottjával, így őt is elkezdte zaklatni. Halálosan megfenyegette, és számtalan levelet küldött, valamint zaklató telefonhívásokat is indított a munkahelyi telefonjára.

A sértő üzenetek és a folyamatos verbális, fizikai és lelki bántalmazás hatására Rice-nál depresszió és szorongásos betegség alakult ki, sőt ebből kolléganője sem maradt ki. A férfiban az utóbbi években már az öngyilkosság gondolta is felmerült, csak hogy szabaduljon megszállott zaklatójától.

Rice végül feljelentette Linát, és a nyomozás végeredménye meghozta számára a nyugalmat: két rendbeli súlyos zaklatás, fenyegetés és veszélyeztetés miatt 4 év börtönre ítélték Linát, továbbá távol tartási végzést is hoztak ellene. Lina a bíróságon saját maga védelmére csupán annyit tudott felhozni, hogy jó családból származik, de vannak mentális problémái. Az áldozatok pedig most már remélhetőleg tovább folytathatják az életüket, miután feldolgozták a történteket.