Ígéretek, kifogások és folyamatos várakozás: a sumákolós emberek „sportja” a curving

Az ismerkedés során tapasztalt viselkedési forma nem új, azonban annyira gyakorivá vált az utóbbi időben, hogy nevet is kapott: curving. A sumálokós emberek „sportja”.

Curving: amikor az ismerkedés egy soha véget nem érő várakozás

A curving magyarul kanyargóst, görbét jelent, ami annak a jellemére utal, aki nem őszinte egy ismerkedés során, és nem mondja meg, ha valójában nem szeretne többet találkozni. Helyette eltűnik napokra, néha akár hetekre is, aztán mint ha mi sem történt volna, előkerül, válaszol a napokkal ezelőtt küldött üzenetekre, és sajnálkozva közli, hogy a “múltkor” közbejött valami: fontos családi esemény, a legjobb barátjának a születésnapja, utána pedig rengeteg munkája volt – a lényeg, hogy a magyarázat hihető. Eleinte.

Külső szemlélő szemével nézve talán egyértelmű, hogy a helyzet nem túl ígéretes, ha valaki időről-időre felszívódik, azonban annak, aki várja a másik jelentkezését, már sokkal nehezebb felismernie a helyzetet. Főleg azért, mert az illető újra és újra felbukkan, és mindezt úgy teszi, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne. A curving rosszabb annál is, mint amikor valaki angolosan távozik egy ismerkedésből, vagyis ghostol, mert utóbbi ugyan szó nélkül lelép, de cserébe soha nem tér vissza. A curvingelő viszont mindig felbukkan, viszont soha nem ad annyit, amennyi elég lenne egy kapcsolathoz. Közben pedig azt veszed észre, hogy újabb várakozással eltöltött hétvége van a hátad mögött, ás újabb hét telt el találkozás nélkül, miközben semmilyen programot nem szerveztél magadnak, mert rá vártál.

Az eltűnés okát bocsánatkérésekkel, sajnálkozásokkal megspékelve adja elő, ami eleinte akár hihető is lehet, de nem rendszeresen, és pláne nem abban a világban, ahol 5 másodperc alatt lehet üzenetet küldeni még a mellékhelyiségből is. Mégis, egy eltűnés-felbukkanás-bocsánatkérés után előfordulhat, hogy te érezed magad kellemetlenül, amiért aggodalmaskodtál, kiakadtál. Pedig a reakciód és az érzéseid nagyon is jogosak.

Ami még a “szimpla” eltűnésnél is rosszabb és károsabb, amikor valaki meggyőz arról, hogy valóban látni szeretne, majd az utolsó pillanatban rendszeresen lemondja a találkozót. Vagy biztosít arról, hogy szeretné veled tölteni a szombatot, de egyelőre még nem tudja hogyan fogja kivitelezni a családi program/a munka/a nagymamája/stb. miatt, de nyomatékosítja, hogy mindenképpen csináljatok valami közös programot hamarosan.

Ez a játszma azért veszélyes, mivel egy olyan emberrel, aki a curvingel, vagyis képtelen az egyenes kommunikációra, jó eséllyel soha nem lesz értékelhető kapcsolatod, te pedig a fél életedet várakozással töltheted.

James Preece, párkapcsolati tanácsadó szerint a curving egy aktívan jelen lévő viselkedési forma, ami mostanában sokak életét megkeseríti. A szakértő szerint azonban valójában mindkét fél tisztában van a helyzettel, de nem kommunikálnak nyíltan, és sokszor még saját magukkal sem őszinték. Az, akit újra és újra szó nélkül faképnél hagynak, mélyen, belül tudja, hogy sokat nem remélhet az ismerkedéstől,mégis minden kis vélt jelbe belekapaszkodik, és meggyőzi magát az ellenkezőjéről. A curvingelő – vagyis aki eltűnik – is tisztában van azzal, hogy nem szeretne semmit a randipartnerétől, azonban nem tudja, miként adja ezt a tudtára, ezért az egyszerűbb utat választva, játszmákba kezd. Dr. Madeleine Mason pszichológus azonban hozzáteszi, hogy nemcsak a rosszul kommunikáló és félszeg emberek sajátja a curving: azok is gyakran curvingelnek, akik azzal akarják felturbózni az önbizalmukat, hogy látják, mások érdeklődnek irántuk és elköteleződnének mellettük.

Dr. Mason a zéró toleranciát javasolja ezzel a manipulatív és rendkívül káros viselkedéssel szemben – a saját érdekedben. Ha kifogtál egy curvingelőt, egy járható út van: ha végleg megszakítod vele a kapcsolatot. Ha érzelmileg már bevonódtál, lehet, nem egyszerű ezt meglépned, azonban ha megérted, hogy egy nem létező kapcsolatba kapaszkodsz, könnyebben túllépsz rajta. Azzal, hogy a silány válaszokat és a tiszteletlen viselkedést tolerálod, magadat becsülöd le.

Ne feledd: a hiba nem benned van, egyszerűen nem passzolhat mindenki mindenkivel, de ettől még jogod van ahhoz, hogy egyenesen és világosan kommunikáljanak veled.