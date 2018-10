Peti 10 évesen talált rá apja pornógyűjteményére. Attól fogva rendszeresen nézte a felnőtt filmeket

A gyerekeknek a felnőtt filmeket leginkább azzal a jó kis macska egér mesefilmmel szoktam párhozamba állítani, melyben szinte mindig a macska jár pórul és nem egyszer darabokra törik, kilapul, megég, lezuhan, és még sorolhatnám, hogy hány halálos sérülést szerez és mégis mindegyik után újra és újra megkergeti az egeret. Vajon valóságos ez a történet?- kérdezem a gyerekeket. Rendszerint kinevetnek és gondolom, hogy miket képzelhetnek rólam, hogy ugyan már, milyen hülye ez a kérdés. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a pornónak pont annyi köze van az igazi szexualitáshoz, mint ennek a bizonyos mesének a valósághoz.

Néhány évvel ezelőtt a szexuális felvilágosítás a 14-15 évesek kiváltsága volt és már akkor is olyan csúszásban voltunk, hogy ajaj. Elég sok anyuka és apuka prionkodott volna, ha hallják serdülő gyerekeik kérdéseit, mert azon bizony már nem a hogy is van ez és az ott micsoda körök körül futottak. Az utóbbi években jelentősen megváltozott mindez, legalábbis. Valahogy egyre sürgetőbbnek és minél korábban elkezdendőnek érezik a pedagógusok és olykor a szülők is, hogy a gyerekekkel beszéljünk a szexről; és ebben az egyik nyomos érvet a felnőtt filmek adják.

Kínos jelenetbe fulladt a játékos délután

Néhány hónapja egy aggódó anyuka kérte, hogy beszéljek a gyermekük osztályával, mert néhány fiú nem nekik való filmet nézett és azóta megborultak kicsit. Ez utóbbi nem is csoda, hiszen kiderült, hogy mindössze 7-8 éves gyerekekből állt az a társaság, mely megnézte az a csöppet sem gyerekeknek való filmet, mely a kategóriájában sem a könnyű jelzőt kapná. Először a szülőkkel találkoztam, akik elmondták, hogy mi és hogyan is történt és mit látnak azóta a gyerekeken. Szóval egy gyertek át játszani körnek indult, mely azért ma már nem olyan, hogy focizna, kártyázna vagy szerepjátékozna ez a csapat, hanem sokszor beültek videókat nézni valamelyik gyerek telefonján. A házigazda anyuka lepte aztán meg a gyerekeket – bár lehet, hogy ő jobban meglepődött – amikor uzsonnát akart adni a vendégeknek és letolt gatyában találta a fiúkat, miközben a nemi szervükkel játszadoznak.

Az anyuka olyan nagyon lefagyott a látványtól, hogy arra sem nagyon emlékezett, hogy mi volt az első reakciója, de azt tudta, hogy rákiabált a gyerekekre és elvette gyorsan a telefont. Remegve hagyta ott a gyerekszobát és valószínűleg ezzel együtt a trauma mentes gyermekkorba vetett bizadalmát is. Azt mondta, hogy görcsbe állt a gyomra, amikor belenézett, hogy mit is láthattak a gyerekek. Még sírt, amikor a fia kijött a szobából és megkérdezte tőle, hogy mi rosszat tett. Ő csak beküldte a gyereket és megpróbálta kitalálni, hogy mit is tegyen. Ültesse le a gyerekeket, de mit mondjon nekik vagy szidja meg őket, esetleg küldjön mindenkit haza, mintha mi sem történt volna? Szíve szerint földhöz vágta volna a telefont és addig taposta volna, míg porrá zúzódik, de tudta, fel kell hívnia a férjét és a többi szülőt.

Egy óra múlva értetlen szülők ücsörögtek a budai lakás nappalijában és próbáltak rájönni, hogy mi is történt. Addigra már a gyerekek is tudták itt valami készül és az biztosan nem jó, hiszen sorra érkeztek a szülők. A gyerekszobában feszült, míg a nappaliban kétségbeesett csend volt. Végül a szülők úgy döntöttek, hogy mindenki otthon beszél majd a maga csemetéjével, hogy ne szégyenüljenek meg a gyerekek. Mindenki elmondta, hogy ilyet nem lehet csinálni, még kicsik vagytok hozzá, ez nem jó, sőt rossz. Azt gondolták, ezzel le is van tudva a dolog, de a fiúk között történt valami. Ketten csendesebbek lettek, nem akartak focira menni. A harmadik fiú olykor dühösen felcsattant és összetörte a szomszédja ceruzáit. Az addig elválaszthatatlan négyes nem állt szóba egymással. Két hét múlva a tanító néni jelezte a szülőknek, hogy valami történt, mert a gond van a fiúkkal.

Ez volt az előzmény, ilyen hangulatban találkoztam az osztállyal. Sokadik alkalommal ültünk már le beszélgetni, játszani, mire meséltek szégyenről, undorról, hányingerről, borzalmas képekről, miközben én csak annyit kérdeztem, hogy ki mit tud, mi az a szex. A korábbi találkozásinkon volt szó barátságról, szerelemről, a testünkről és ezek a mindig vidám, viccelődő gyerekek most elnémultak, de ha szóltak, akkor is csak nehéz és negatív dolgokat mondtak. Volt, aki kiment kicsit, vagy egyszerűen kihúzódott a körből, míg mások a falat bámulták. Nos, ekkor adtam én elő a fent nevezett hasonlatomat a pornó és a macska-egér mese között a gyerekeknek. Nem mondom, hogy minden terhük legördült róluk, mert nem lenne igaz, de sok mindent helyre tud rakni vagy legalábbis el tudja ezt indítani, ha tudják az nem a valóság, amit láttak.

Nem lehet elég korán kezdeni a szexuális felvilágosítást

Azt hiszem, nekünk szülőknek nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy miképpen készítjük fel minderre a gyerekeinket. Nem tudom, hogy megvédhetjük-e őket ezektől a felnőtt tartalmaktól, de tartok tőle, hogy nem nagyon, így aztán annyit tehetünk, hogy beszélünk nekik mindenről és így a szexről is és a pornóról is. És hogy mikor tegyük mindezt? Mindig, a saját koruknak megfelelően. Amint a fenti példa is mutatja, már ezek a kisiskolás gyerekek is ki vannak téve ennek a veszélynek. Gondoljuk csak végig, hány gyereknek van például okostelefonja és azon internet és hányan néznek rajta videókat? Lehet, hogy pont az én gyerekem mobilján, tabletjén, laptopján jó szűrőprogram van, de nem biztos, hogy a mellette ülőjén is ugyanaz van. Az így és ekkor ért hatások nyomot hagyhatnak és később a párkapcsolat kialakítására és a szexuális életre is hatással lehet.

Peti 10 éves kora óta néz rendszeresen pornót

Peti a húszas éveiben járó, kamaszfiú benyomását keltő férfi volt, amikor először találkoztunk. Megírta nekem előre, hogy azt szeretné tudni, pornófüggő-e. Egyedüli gyerekként nőtt fel, egy sokat veszekedő, mindig hangos szülőpár mellett, akik az éjszakáikat és benne a szexualitásukat is igen aktívan és hangosan élték. Peti 10 éves kora körül lelt rá apja filmgyűjteményére és az éjszaka hangjait elnyomandó kezdett el felnőtt filmeket nézni, melyek előbb-utóbb szinte minden szabad idejét kitöltötték. Nem sokára napi 4-5 órára növekedett ez a mennyiség és az internet segítségével már nem kellett ezerszer végignéznie a régi darabokat, hanem az újabb és újabb filmek elárasztották.

Hamarosan abból állt az élete, hogy suli, majd futás haza, vacsi és irány a net és rajta, jöjjön a minél több, minél gyorsabb kielégülés. Addigra, szinte hobbit űzött belőle, hogy minél gyorsabban és naponta minél többször élvezetben részesíthesse magát. Mindezt nem is érezte igazán problémának, míg meg nem ismerkedett Judittal. Az első nagy szerelem átírta a szokásait, egészen az első együtt töltött éjszakáig, amikor is a megszokott formáját hozta és mindazt, amit a filmekből megtanult. Diadalittas 5 perc volt számára, miközben Judit megsemmisült. Sírva, megalázottan ment haza, Peti pedig értetlenül állt az ismeretlen élmény előtt. Hetekig kereste a lányt, mire az elmondta, hogy borzalom volt, amit vele tett és nem akarja többet látni, mert vele ne bánjanak úgy, mint egy pornószínésznővel.

Peti még próbálkozott utána néhányszor, de szinte mindig ugyanez lett a forgatókönyv, így végül magmaradt a pornónál és a plátói szerelemnél.

A mai fiatalok nagyon gyors válaszokat és megoldásokat keresnek. Nincs ez másképpen a szex kérdéseiben sem. Azt gondolják, sokkal gyorsabb és lényegre törőbb, ha a szülők helyett egy pornóból lesnek el mindent. Mindennek pedig súlyos következményei lehetnek. Lecsupaszítanak, érzelmektől mentessé tesznek, holott másról kellene, hogy mindez szóljon. Első körben jó lenne megóvni a gyerekeket mindettől és talán itt is a megelőzés lehet célravezető. Időben el kellene kezdenünk beszélgetni velük a szexualitásról és mindenről, ami ehhez kapcsolódik, még akkor is, ha ezt kínosnak vagy cikinek érezzük. Kezeljük ezt is egy természetes témának, mint az élet más dolgait és akkor a gyerek sem fog szégyent vagy dühöt érezni, ha ismeretlen terepre téved. El kellene mondanunk nekik, hogy az, amit a videókban, filmekben láthatnak, az nem igazi, a valóságban nem így zajlanak a szexuális együttlétek a legjobb esetben. Azt gondolom, a gyerekek nagy részének ezek után is a látóterébe fognak kerülni a felnőtt filmek, de talán jobban a helyén tudják majd kezelni az ott látottakat és a legfontosabb, hogy nem ezekből akarnak majd tanulni, felnőtté válni.

