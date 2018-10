Magyar sikertörténet lett a boldogságóra

Ha történt igazán szerethető és eredményes kezdeményezés az oktatásban az elmúlt öt évben, akkor az a boldogságóra. Biztos emlékeztek, mi is többször írtunk már erről a szuper dologról, amit Bagdi Bella és a Jobb Veled a Világ Alapítvány nevéhez fűződik. Pár évvel ezelőtt Judit kolléganőnk be is ült a gyerekek közé egy győri iskola boldogságórájára, és teljesen elvarázsolták őt az ott tapasztaltak.

„A boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget” – mondja Bagdi Bella, a 2014 szeptemberében indított program vezetője, a Jobb Veled a Világ Alapítvány elnöke.

És hogy erre mekkora igény van a mai világban, azt talán nem is szükséges hosszan ecsetelni. A program sikerét pedig a számok is igazolják: a 2018-19-es tanévben a boldogságóra programjához közel 1100 iskola csatlakozott, így több mint 6000 pedagógus vesz részt a programban, ami 100.000 gyereket érint.

Miért jó a boldogságóra?

Öt fontos gondolatot emelnék ki, mind olyan gyerekektől származik, akiknek a tananyagába beépült a boldogságóra.

„Itt rendesen, az érzésekről beszélünk, így jobban lehet társaságban élni.”

„Nagyon sokat lehet tanulni a szeretetről.”

„Az én kedvenc témám az apró örömök, mert megtanultam apró örömöknek örülni.”

„Sok barátom lett, mert jobban tudok velük beszélgetni, és jobban megértjük egymást.”

„Sokkal jobb a közösség, és már nincs olyan sok konfliktus.”

Pontosan ezeket az értékeket hangsúlyozza Prof. Oláh Attila, ELTE, a Pozitív Pszichológiai Kutatócsoport vezetője, a program védnöke is:

„A boldogságórákon részt vett tanulók optimistábbak, magabiztosabbak és kitartóbbak, mint a korosztálybeli társaik, javulnak a tanulmányi eredményeik és a szociális érzékenységük. Tudományosan bizonyított, hogy a boldogságórák hozzájárulnak a gyermekek pozitív lelki fejlődéséhez és belső jóllétéhez.”

Fogadj örökbe egy boldog óvodát vagy iskolát!

Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szakmai segítséggel láthassák el a pedagógusokat (kézikönyvek, továbbképzések), az alapítvány idén elindította a Fogadj örökbe egy Boldog Óvodát és Iskolát! mozgalmat, amelynek célja, hogy a gondolattal azonosulni tudó cégek, vállalatok támogathassák az erre jelentkező intézményeket. Erről részleteket itt találtok.

Ha pedig kíváncsiak vagytok arra, mik azok a boldogságfokozó stratégiák, és hogyan tanulják meg ezeket a gyerekek a boldogságórákon, akkor mindenképpen nézzétek meg ezt a videót!