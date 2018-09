A káromkodás létszükséglet, de csak mértékkel

Az emberi civilizáció megjelenésének és térnyerésének egyik csalhatatlan jele volt, amikor a felbosszantott kétlábú nem a kőbunkóval, hanem szavakkal fejezte ki haragját, indulatait. Legalábbis Sigmund Freud szerint. Manapság egy kicsit árnyaltabban vélekednek erről a pszichológusok. Számtalan vizsgálatot végeztek a tárgykörben és igencsak vegyes eredményekre jutottak a kutatók, és ahogy azt a nagyszámú kutatás kapcsán megszokhattuk, lényegében sikerült bebizonyítani valamit és annak az ellenkezőjét is.

Annyi biztosnak tűnik, – és ebben a kutatók között is egyetértenek – hogy a káromkodás alkalmas lehet a pillanatnyi feszültség csökkentésére, hiszen egyfajta szelepként segít levezetni a többlet-energiákat. Hosszú távon azonban – akárcsak az agresszió egyéb megnyilvánulási formái – nem, hogy csökkentik, de inkább szinten tartják az agressziót .

Ha egy feszült, frusztrált helyzetben káromkodunk, akkor és ott átmenetileg enyhülést hoznak a szitokszavak. Ám ha az adott helyzetből kilépve, attól időben és térben eltávolodva is tovább káromkodunk, azzal mesterségesen fenntartjuk saját feszültségünket.

Vegyünk egy hétköznapi példát! A boltban felbosszantott minket a pénztáros, aki „elszámolta” a visszajárót. Miután cifra káromkodások közepette tudtára adjuk, hogy ez nem volt helyes magatartás, a kasszánál ülő gyors megbánást tanúsítva kiegészíti a visszajárót. Kilépve a boltból még hosszasan bosszankodunk, és közben szüntelenül káromkodunk. Órák telnek el, és miközben a pénztáros már rég elfelejtette a kis intermezzo-t, mi még mindig a „saját levünkben fövünk”.

A káromkodást, a szitkozódást, az obszcén szavak használatát általában verbális agresszióként értelmezi a lélektan. Némi finomhangolásra azonban ezúttal is szükség van. A verbális agresszió klasszikus formájáról csak akkor beszélhetünk, ha a szavainkkal konkrétan célba vettünk valakit vagy valakiket. Ekkor az agresszió tárgya a célkeresztbe állított „hallgatóság” megsemmisítése.

Míg a hagyományos dulakodás során van némi esélyünk arra, hogy – ha jók a reflexeink – kivédhetünk egy-két célzott ütést, addig a „szószkanderben” mindig alul maradunk. A megsemmisítő vereség érzetének több oka is van. Egyrészt nem tudjuk nem meghallani, amit ránk, avagy nekünk célozva mondanak, másrészt nem tudunk könnyedén túllépni az afféron, mivel a hatásuk nem múlik el olyan hamar, mint egy kék folt. Ráadásul a káromkodás jellemzően övön aluli ütések formájában támadja a másikat, az intim szférát, a családi kapcsolatait, a hitét gyalázza, vagyis a legérzékenyebb területeket veszi célba.

A szitkozódás, a másik szavakkal való „ütlegelése” képes arra is, hogy a másik felet átmenetileg leblokkolja, hiszen általában a káromkodás felkészületlenül éri az embert. Jól példázza ezt az a Mohammed Aliról szóló pletyka, miszerint a világbajnok bokszoló üvöltözött, szitkokat szórt ellenfeleire a meccsek előtt. Az eredményei alapján hatásosak voltak ezek a „bemelegítő ütések”. Mohammed Ali módszerét azóta sok tréner alkalmazza, a versenyzők adrenalin-szintjének emelése céljából hergelik őket.

A káromkodás kizárólagos romboló hatásainak hívei arra próbálják buzdítani a környezetükben élőket, hogy az éppen a nyelvükre kéredzkedő szitokszó helyett valami mást mondjanak ki, vagyis a kevésbé elfogadott kifejezést helyettesítsék mással.

Ez a technika bizonyos helyzetekben és bizonyos embereknél valóban eredményes és hasznos módszer lehet, de az esetek többségében legalább annyit ér, mint a ragtapasz a lőtt seb kezelésében.

Gondoljunk csak bele! Véletlenül az ujjunkra ütünk a kalapáccsal. Hirtelen felindulásból aligha várható el, hogy azt kiáltsa: „azt a teremburáját annak a fránya szögnek!”, majd hozzábiggyeszti amúgy a nyomatékosítás kedvéért, no meg az egyre nyilalló fájdalom okán, hogy „a macska rúgja meg!”. Lássuk be, nem túlságosan életszerű reakció.

Az ilyen, hirtelen és váratlanul ránk törő, mini krízishelyzetben a menekülés az egyetlen optimális válasz. Ám ha nincs esélyünk arra, hogy magunk mögött hagyjuk a kritikus helyzetet, korábbi példánknál maradva, nem tudjuk meg nem történtté tenni az elvétett ütést, akkor – jobb híján – a verbalitás szintjén próbálunk menekülni. Márpedig ehhez csak egy jóleső káromkodás, egy – a kéretlen hallgatóságot vélhetően megbotránkoztató – indulatszó szolgáltat vészkijáratot. Konkrétabban

A káromkodás áldásos hatását kísérlettel is igazolták. Amerikai kutatók végeztek egy érdekes és beszédes vizsgálatot ezzel összefüggésben: férfiakat két csoportba osztottak, az egyik csoport káromkodhatott szabadon, miközben jeges vízben tartották a kezüket, a másiknak nem lehetett. Azt tapasztalták, hogy a káromkodó csoport tovább és jobban bírta a jeges víz okozta fájdalmat, mint a másik.

Szinte minden szülő szembesül azzal, hogy az amúgy jól nevelt, kedves, intelligens gyereke hirtelen előszeretettel kezd el használni vulgáris kifejezéseket, avagy heves káromkodással reagál helyzetekre.

Rossz hír az, hogy nincs általános, minden gyereknél alkalmazható recept, jó hír az, hogy nem kell eltúlozni a problémát! A legfontosabb, hogy tudjuk, a különböző életkorokban más és más az oka, szerepe és jelentősége a csúnya beszédnek. Így a teendő is más és más.

Ha egy kisgyerek papagáj módjára ismételget egy-egy vulgáris kifejezést, azt valószínűleg minden tudatosság és rossz szándék nélkül teszi. Egyszerűen azért mantrázza az illetlen kifejezést, mert hallotta valakitől és megtetszett neki a szó, vagy azért, mert még nem hallott olyat (jól nevelt gyerekről lévén szó). Kisgyermekkorban az utánzás ténye és az utánzott személye (legyen az kortárs vagy felnőtt) egyaránt fontos. Ráadásul a 2-5 éves kor között, amikor a kicsi non-stop próbálgatja a határait, és figyeli a környezete reakcióját, a káromkodásra való szülői válasz igen fontos lehet.

Ekkor a szülő vagy nem vesz tudomást róla, vagy elmagyarázza a csemetének, hogy mit is jelent valójában, amit mondott. Egy érzelmileg jól fejlődő gyereknél a szemérem-, illetve szégyenérzet kezd kialakulni, így valószínűsíthető, hogy megismerve a szó értelmét, többé nem használja azt.

A nagyobbaknál más a helyzet. Viszonylag hamar megtanulják egymástól a vulgáris szavak jelentését, így azt tudatosan használják. Egy 5-7 évesnél idősebb gyereket sem szabad „lábjegyzet nélkül”, egyszerűen csak eltiltani a csúnya kifejezések használatától, netán büntetni érte. Időt kell szakítani arra, hogy megbeszéljük vele, bizony, nem kellemes hallgatni, ha így beszél. Egy bizalmi légkörben élő gyerek – legyen az kisiskolás vagy nagy kamasz – igencsak hálásak tudnak lenni a szülő őszinte megnyilvánulásaiért. Egy ilyen őszinte beszélgetés eredményeként a gyerek nemcsak azt érti meg, hogy az általa használt kifejezés zavaró, de az is tudatosul benne, hogy ezzel a viselkedéssel rosszat tesz annak, akit szeret. Tehát megtanulja, hogy ha a későbbiekben nem akarja szavakkal bántani a szüleit, akkor nem szabad használnia az adott káromkodást. Persze

kamaszok esetében számolni kell az őszinteség kockázatával is, és azzal, hogy az úgymond „hormonvezérelt” cselekedetek ellen nem sokat lehet tenni. A serdülő vissza is élhet azzal, ha tudja, hogy a trágárságot afféle szülő-büntető eszközként is használhatja.