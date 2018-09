Az állatorvos kéri: ne hagyd magára kedvencedet, mielőtt elaltatják!

Jessi Dietrich a Twitteren osztott meg egy beszélgetést az állatorvosával, aki elárulta, mi a legnehezebb dolog, amivel találkozik munkája során. A válsz pedig igen felkavaró, de tanulságos.

Jessi az alábbiakat tweetelte: „Megkérdeztem az állatorvosom, mi a munkája legnehezebb része, és azt válaszolta, az, amikor el kell altatnia egy állatot. A gazdik 90%-a ugyanis nem akarja végignézni, ezért magára hagyja kedvencét. Az állatok az utolsó másodpercekben is a gazdi arcát keresik, és neki kell megnyugtatnia őket. Ez teljesen kiborítja.”

Asked my vet what the hardest part was about his job &he said when he has to put an animal down 90% of owners don't actually want to be in the room when he injects them so the animal's last moments are usually them frantically looking around for their owners &tbh that broke me