Kvíz: Függő típus vagy?

Zsófi vagyok, 39 éves, gyógyulófélben lévő függő. Onnan is tudhatom, hogy gyógyulok, hogy tisztában vagyok a függőségemmel. Pontosabban a függőségeimmel. A legsúlyosabbat, a kapcsolatfüggőségemet szerencsére 30 éves korom körül magam mögött hagytam. Egy romboló kapcsolatból való kilépés után jöttem rá, hogy van, aminél bizony sokkal jobb egyedül. Abban az időszakban tanultam meg rendesen egyedül élni, és akkoriban jöttem rá egy csomó mindenre saját magammal kapcsolatban. Igazi önismereti utazás volt. Tizenvalahány év után leszoktam a dohányzásról, elkezdtem sportolni, és egy csomó önismereti előadásra is elmentem. Azóta tudom, hogy nagyon észnél kell lennem, mert könnyen leszek függő, nemcsak más emberektől, hanem ha nem vigyáznék, akkor például az alkohol vagy az internet is könnyen átvehetné az uralmat az életem felett. Utóbbi többé-kevésbé uralja is, hiszen a munkám miatt rá vagyok kényszerítve, hogy állandóan a netet bújjam, de a szabadnapjaimon mindig elégedetten nyugtázom, hogy azért nem vagyok reménytelen eset: egyáltalán nem esik nehezemre lecuppanni a hálóról, sőt! Felfrissülök, és energiával tölt fel, ha megtehetem.

Ugyanakkor olyan függőségem is van, amivel szerintem nem fogok tudni leszámolni soha: többször próbáltam letenni a kávét, rövidebb időszakokra sikerült is, de pár hét után mindig visszacsúsztam az „anyagra”. Egyszerűen imádom az illatát, az ízét, a reggeli napindító kis szertartásomat vele. Hiába, a koffein erősebb nálam.

És időről időre vannak sportfüggőségeim is. Ez sokáig a jóga volt: ha nem tudtam elmenni hetente legalább háromszor, éreztem, hogy egyre feszültebb vagyok, és rendesen elvonási tüneteim kezdenek lenni. Mostanában pedig a terepfutás megszállottja lettem, pillanatnyilag ez a heti háromszori drogom. De azért nem halok bele, ha mondjuk valamilyen oknál fogva konditerembe kell mennem helyette. A lényeg az, hogy sportoljak, mozogjak valamit heti háromszor legalább, és akkor kerek a világom. Erre a függőségemre még büszke is vagyok.

