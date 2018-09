Amikor a 21. század a hálószobákba költözik – a szextech előnyei és hátrányai

2018-ra az okoseszközök, a virtuális valóság és a mesterséges intelligencia elérte a szex világát is a maga előnyeivel és hátrányaival együtt. Ma már akárki megteheti, hogy a televibrátorok segítségével virtuálisan szexel a párjával úgy, hogy az egyikük Londonban, a másikuk Pekingben van. Ahogy akármikor részt vehetünk egészen valóságosnak tűnő, virtuális szexélményekben is, és ha szeretnénk, össze tudjuk hangolni az éppen nézett pornófilm ingereit az otthoni vibrátorunkkal. Lehetőségek tárháza áll előttünk, ami valószínűleg a jövőben még inkább fejlődésnek indul. A fő kérdés viszont az: jó ez nekünk?

Szerelembaba és kőből faragott pénisz

Mielőtt belemennék a szextechnológia előnyeibe és hátrányaiba, kicsit menjünk vissza a múltba. Mert hogy ezek az eszközök azért nem teljesen új keletűek. Már a 17. századi Indiában is léteztek „szerelembabák”, melyek fennmaradtak az utókor számára a korabeli festményeken. Franciaországban a 20. század elején már katalógusokban reklámozták a szexbabákat, majd az 1960-as években az Egyesült Államokban is megjelentek ilyen hirdetések. Szintén tudjuk, hogy már a paleolit korban is léteztek dildók kőből, majd később a görögök és rómaiak sem vetették meg ezek használatát. A feljegyzések szerint Kleopátra egyenesen Julius Caesartól kapott egy csinos, kőből faragott péniszt. A reneszánsz kor dildói díszesek és feltűnőek voltak, majd ezt az időszakot egy puritánabb kor követte a kereszténység megjelenésével. De természetesen a dildóipar ezalatt is dübörgött. Az igazán nagy változást az elektromos áram hozta a 20. században, mellyel elindult a vibrátorok iparága is. Ekkoriban szerencsére már barátságosabb anyagból készültek ezek az eszközök, főként gumiból, majd később szilikonból.

A pornográfia sem mondható új keletű dolognak, egészen Krisztus előttig nyúlnak vissza a gyökerei. A régészek találtak olyan kőkorszaki szobrokat, melyek egy nő és férfi szexuális együttlétét mutatták be. És ne felejtkezzünk el az ókori Róma erotikus falfestményeiről, a görög vázák huncutkodó alakjairól és az indiai szobrok nyakatekert szexpózairól. Hát mi ez, ha nem pornográfia? Úgyhogy aki azt gondolja, hogy a pornográfia és a szexuális segédeszközök a modern kor szüleményei, az nagyot téved.

A szextech(nológia)

Ami viszont valóban a 21. századi, az a szextechnológia (röviden „szextech”) kialakulása. A kifejezés körülbelül a 2010 óta tartó digitális forradalom kezdete óta létezik. A szextech küldetése, hogy megreformálja és fejlessze az emberi szexualitást és a szexuális élmény minden területét. Ez eddig elég magasztosan és ártatlanul hangzik. Az elmúlt évek tapasztalatai viszont arra engednek következtetni, hogy sajnos árnyoldalai is vannak a technológia ilyen mértékű fejlődésének. Egy előnye egyébként biztosan van a szextechnológia kialakulásának: könnyebben merünk kommunikálni a szexről. A „tech” szócska odabiggyesztésével a „szex” végére gyakorlatilag úgy érezzük, engedélyt kapunk arra, hogy a szexről beszéljünk.

A szextech sötét oldala

A szextech jelenleg egyik legnagyobb figyelmet kapó szegmense a szexrobotika. Már léteznek szexrobotok, melyek többsége leginkább női pornósztárokra hasonlít. A robotot a vásárló a saját igényeire szabhatja akár kinézet, akár a viselkedéselemei szempontjából, illetve néhányuk már komplett beszélgetéseket is képes lebonyolítani.

Az egyik legfőbb probléma ezekkel a robotokkal, hogy a visszahúzódó, ismerkedési problémákkal küzdő emberek nehézségeit még tovább súlyosbíthatják, mivel lehetővé teszik számukra, hogy minden fajta társas érintkezés nélkül szexhez jussanak. Aminek egyébként ők biztosan nagyon örülnek, de hosszú távon így még jobban elszigetelődnek. A másik fő gond a nők tárgyiasításának problémája. Ezeket a robotokat úgy tervezik, hogy mindenre igent mondjanak, és kielégítsék felhasználójuk minden igényét. Ezzel azt a mintát képviselik, hogy a nők szexuálisan mindig elérhetők. A szexrobotok már csak azért is vonzóak sokak számára, mert egy robotnak nem kell udvarolni, nem kell kedveskedni neki, és nem kell vele összebújni szex után. Hosszú távú használatuk egészen biztosan nagyon károsan hat az emberek kötődési és intimitási képességére.

A VR-(virtual reality)pornó hasonló módon hat az emberi kapcsolatokra, túl egyszerű megoldást kínál a magányosságra és elszigeteltségérzésre, így könnyű hozzászokni. A VR-pornóban is a saját szájunk íze szerint építhetjük fel partnerünk kinézetét, úgy bánhatunk vele, ahogy szeretnénk, minden következmény nélkül. A pornó egyébként önmagában is nagyon káros tud lenni, főleg a digitális generáció számára, akik a digitális világban töltik napjaik nagy részét. A VR-pornó csak súlyosbítja ezt, és egyre messzebb taszítja őket társaiktól és a való világtól. A pornó és a VR-pornó olyan szupernormális ingereket tartalmaz, amelyek olyannyira megemelik az ingerszintet, hogy egy hús-vér ember látványára a fiatalok csak megvonják a vállukat. Főleg, hogy a VR-pornóban jellemzően nem átlagos szexuális tevékenységekben vesznek részt az emberek, hanem inkább olyan jelenetekben, amikben a valóságban valószínűleg sosem lenne részük. A kutatások szerint ez leggyakrabban csoportos szexet, erőszakos szexet vagy animefantáziákat jelent. Lássuk be, egyik sincs túl közel egy átlagos szeretkezés forgatókönyvéhez. Ez az új jelenség pedig melegágya a szexuális problémák (vágyhiány, erekciós zavar) kialakulásának, és gyakran a szexuális élettel való elégedettség csökkenéséhez vezet, ami nem kis mértékben befolyásolja a párkapcsolati minőséget.

A szexjátékok és vibrátorok használata is elég hasonló a pornóéhoz. Kis mértékben nincs vele semmi gond, sőt, fel is dobhatja a szexuális életet, de túlzott használatuk csökkentheti a „normál” szexuális tevékenységek élvezetét. Gondoljunk bele abba, hogy egy hiperszuper, 7 rezgésmóddal ellátott, csiklót és G-pontot egyszerre stimuláló női vibrátor élményével hogyan tudnának versenybe szállni szegény férfiak…

A szextech előnyei

Azért ne írjuk le teljesen a technológiai újításokat, hiszen vannak komoly előnyeik is. A szextech hirtelen fejlődése növelte a női test és a nők szexuális élvezetével kapcsolatos tudatosságot, illetve a szexuális felvilágosításhoz is hasznos eszköz lehet. Erre nagyon jó példa az OMGYes projekt, amely egy interaktív szexuális edukációs platform, melynek témája a női szexuális élvezet és az ehhez vezető út. Az OMGYes tanulmány előtt sajnos egyetlen kutatás sem foglalkozott a női szexuális gyönyör sajátosságaival. A tanulmányban 2000 nőt kérdeztek meg arról, hogyan maszturbál, milyen technikákat használ, majd ezeket el is nevezték, mivel a legtöbbre még nem létezett kifejezés. Az OMGYes weboldalán különböző nők mondják el videón, hogy mi okoz nekik élvezetet, majd okoseszközökön ezeket a technikákat gyakorolni is lehet.

A feltalálók és gyártók szerint a szexrobotok nem tudnak kárt okozni. Sőt, néhányuk szerint kifejezetten hasznosak is lehetnek. Például megelőzhetnek szexuális bűncselekményeket, mint a zaklatás és erőszak, mivel felajánlanak egy alternatívát, amely kielégíti a jövőbeni elkövetők vágyait és intimitás iránti igényét. Nekem ez az érvelés eléggé sántít. Főleg, hogy ezek a robotok hosszú távon pont, hogy csökkentik az intimitást. Ezt az ellentmondást próbálta tisztázni két kutató, Chantal Cox-George és Susan Bewley is, akik legújabb kutatásukban a szexrobotok jótékony hatását vizsgálták.

Annak ellenére, hogy a témának egyelőre nem létezik nagy szakirodalma, az internetet böngészve és szakértőkkel egyeztetve találtak pár területet, ahol megmutatkoznak a szexrobotok előnyei. Az egyik a biztonságosabb szex, mivel a robotok mosható anyagokból készültek, így védenek a baktériumok ellen. Mások szerint a robotoknak létezik terápiás vonatkozása is, mivel segíthetnek azoknak, akik valamilyen szexuális problémával, testi vagy szellemi fogyatékossággal, illetve gyásszal vagy az öregedés okozta nehézségekkel küzdenek. Ezzel csak az a gond, hogy pont ugyanakkora esélye van annak, hogy a szexrobotok tovább súlyosbítják ezeket a nehézségeket, mint hogy esetleg enyhítik őket. Például lehetséges, hogy felerősítik az intimitás és kötődés iránti igényt valakiben, de ez sajnos igény is marad, hiszen egy szexrobot nem tudja ezt viszonozni. Legalábbis egyelőre. A szexuális bűnelkövetők esetében pedig félő, hogy nem csökkenti ezeket a késztetéseket, hanem éppen hogy normalizálja ezeket a cselekedeteket.

Megcsalás-e a szexrobot használata?

Több kutatás foglalkozott már az emberek hozzáállásával a szexrobotokhoz, illetve használatukhoz. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy az emberek többsége nem tudja elképzelni, hogy szexrobotot használjon, vagy akármilyen kapcsolatba kerüljön humanoid robotokkal. Egy másik érdekes kérdés ennek kapcsán, hogy vajon megcsalásnak számít-e egy párkapcsolatban, ha az egyik fél egy robottal létesít szexuális kapcsolatot. Egy 5000 fős, amerikai felmérés erre a kérdésre kereste a választ, és az eredmények alapján az emberek fele azt gondolja, hogy igen. Ennek az eredménynek az értékelése és a következtetések levonása azért nehéz, mert alapvetően abban sincs megegyezés – sem a szakirodalomban, sem a társadalomban –, hogy mi számít egyáltalán megcsalásnak. Talán egy izgalmasabb megközelítése a témának az a kérdés, hogy miért lépnek félre az emberek, és utána lehet megvizsgálni azt, hogyan jönnek a szexrobotok a képbe.

A szextech jövője

Egészen biztos vagyok benne, hogy a szextech a következő években még rohamosabb fejlődésnek indul majd, mint eddig. Van, aki szerint még jót is tehetnek a párkapcsolatoknak, emiatt kiemelten fontos szem előtt tartani továbbra is az emberi kapcsolatokra és társadalmi folyamatokra mért hatásaikat.

A szakemberek egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy elősegítsék, hogy a szextech előnyeit az emberek hasznára fordítsák (például terápiás alkalmazás). Szintén a szakemberek, de a társadalom felelőssége is az, hogy az esetleges káros hatásokat (például az intimitás csökkenése) megelőzzék. Ezek azért fontosak, mivel a technológia – ahogy az életünk számos területén, úgy a szex tekintetében is – egyre inkább fejlődni fog, nem tudunk semmit tenni ellene. És talán nem is kell: a folyamatos kutatással és a társadalmi párbeszéddel elősegíthetjük azt, hogy a lehető legokosabban használhassuk ezeket a találmányokat.

Nyitókép: Getty images