Csak egyszer voltak együtt, aztán jött a pozitív terhességi teszt

Ami ott történik, az ott is marad… hallottuk már ezerszer a mondást, és egyre gyakrabban nemcsak Las Vegas vonatkozásában használják, hanem egy-egy buli, kiruccanás és olykor egy-egy összegabalyodás is okot adhat a „csak ott történt, csak ott létezett” gondolkodásra.

Míg a kicsi gyerekek azt gondolják, ha becsukják a szemüket, akkor az élet nagy problémái is meg tudnak oldódni, addig mi, felnőttek hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az a megoldás, ha hátrahagyjuk olykor a dolgokat. Így hagynak hátra egyesek egy-egy szexkalandot, melynek – akár tudomást veszünk róla, akár nem – a nyári bulik jó időpontot, alkalmat biztosítanak. Sokan úgy gondolják, hogy nincs is ezzel gond, hiszen egy éjszakáról szólt csupán a dolog, vagy egyetlen óráról vagy csak egy félóráról… Mindenki jó érzi magát, lelazul egy kicsit, és megy tovább. Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy nem minden marad Vegasban még akkor sem, ha így indult a dolog.

Az első, hátrahagyást nem engedő dolog lehet a meglepetésként érkező pozitív terhességi teszt.

Jó esetben gondoltak ugyan védelemre, de azért tudvalevő, hogy azok sem 100 százalékosak. Így indult Kitty története is, aki egy balatoni buli alkalmával szökkent egy pultosfiú ágyába és ágyékába, aminek lett némi következménye egy 9 hónap múlva megérkező kisfiú formájában. A lány, bár a pultosnak még a nevét sem tudta, de emlékezett rá, hogy hol találkoztak, így megkereste a terhesség kiderülése után, és talán ő lepődött meg a legjobban, amikor a fiú vállalta a felelősséget, és nemcsak az apaságot, hanem a társ szerepét is.

via GIPHY

Így aztán megpróbáltak egy párként funkcionálni. Azért képzeljék el ilyen háttérrel azt a karácsonyestét, amikor a kisunoka odatelepszik a nagymama ölébe, és arra kéri, hogy mesélje el, hogyan is ismerkedett meg a nagypapával… Én meghallgatnám a történetet, amit ebből kerekítenek majd, de térjünk vissza a jelenhez. Megszületett a csemete, és el is voltak Kittyék valahogy együtt, amíg iskolás nem lett a kisfiú. Ekkor találkoztam velük, és kezdtünk bele a párterápiába egy olyan kapcsolat erőforrásait megkeresni, melynek alapjait egy egyéjszakás kaland adta.

Kitty és Robi végül összecsiszolódott, megszerették egymást, erőt tudtak meríteni abból, hogy kiálltak magukért és egymásért, fel tudták építeni a kapcsolatukat, új alapokra helyezve; de valljuk be, nem az ő történetük az átlag egyéjszakás kaland. Vajon más férfi hogyan reagált volna hasonló helyzetben, egyáltalán a nők megkeresnék ilyen állapotban a partnert, és egyáltalán, rá tudnának találni?

Megesik, hogy súlyos lelki sérülés a hátrahagyott csomag

A be nem tervezett terhesség mellett persze ezer „ajándékot” rejthet még az ismeretlennel való gyors összegabalyodás, mely csípő, viszkető és még sokféle tünet formájában jelentkezhet, és csak remélhetjük, hogy nem egy életre szól. Ezekről itt most több szót nem is ejtenék, inkább még egy csomagocskára hívnám fel a figyelmet, és ezek a lelki sérülések, melyek kihathatnak a kalandozó további szexuális életére is.

Feri korai magömléssel küzdött, és jó útnak ítélte, ha csak alkalmi kapcsolatokba bonyolódik, mert az úgyis csak egyszeri találka, nem lesz gond a gyorsasággal. Nem is volt az első negatív visszajelzésig, amíg egy kissé kapatos leányka meg nem mondta neki, hogy mit akar ő ezzel a teljesítménnyel, és jobban tenné, ha nem lenne olyan nagy legény. Több sem kellett Ferinek, innentől már egyre nehezebben lett nagy legény, amit a gyógyszeres ráhatás azért orvosolni látszott átmenetileg, egészen a következő és az azt követő kritikáig. Míg Feri eleinte heti 3-4 leányzót „fogyasztott” úgy alkalmilag, Vegasban maradó formában, a negatív lavina ezt kéthetire, majd havi egyre mérsékelte, és az is szorongásoktól túlfűtött hangulatban telt, hogy vajon működőképes lesz-e, és milyen visszajelzést kap a partnertől. Mire segítséget kért, úgy érezte, már semmilyen módon sem funkcionál a férfiassága.

KAPCSOLÓDÓ Soha többé nem megyek bele egyéjszakás kalandba

Feri története sajnos nem ritka, nem egyedi, és mondhatnám, hogy nemtől független, mert a nem megfelelő szexuális bánásmód, a rossz tapasztalat, az ítélkezés, kritizálás nem egy nőnek és férfinak okozott már olyan sebeket, melyek kihatottak további szexuális életükre elsősorban funkciózavar formájában, de olykor már magára a párkapcsolat kialakítására és elmélyülésére is.

via GIPHY

Természetesen nem mindig negatívumokkal terhes egy egyéjszakás kaland, lehet az csodás szex is, de ők ritkábban fordulnak meg szexuálterapeutáknál, így mi inkább csak az ellenkező oldalt látjuk. Szóval kedves kalandozó magyarok, csak figyelmesen, olykor gondolkodva és talán módjával keressék a hátrahagyni szándékozott kalandokat.