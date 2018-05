“Nem tudok élni nélküled” – a kapcsolatfüggőség csapdája

Vajon miért ragaszkodunk a partnerünkhöz néha akkor is, amikor a kapcsolat már rég tönkrement? Mi lehet az oka annak, hogy néhányan nehezen lépnek ki egy-egy kapcsolatból? Miközben a világunk egyre inkább egocentrikus, néhányan nagyon is rosszul érzik magukat, ha nincsen mellettük egy társ, ha nem lehetnek kapcsoltban, és olykor számukra egészen rossz, akár megalázó helyzeteket is vállalnak, csak ne kelljen egyedül lenniük, társ nélkül. Függők ők, de nem egy káros szenvedély rabjai, hanem a kapcsolaté.