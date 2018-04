10 bevált módszer, amivel erősítheted a lelked

Tény, hogy ezeket az időszakokat nem könnyű átvészelni. Bombabiztos szakértői tippek, lélekerősítő tréningek és edzések sora segíthet minket abban, hogy jobban érezzük magunkat, én most mégis olyan hétköznapi trükköket szedtem egy csokorba, amik nekem beváltak, és ráadásul még pénztárcakímélőek is.

A lélek karbantartása legalább olyan fontos, mint a testünké, ha nem fontosabb. Ahány ember, annyi módszer. Van, akinek a zene, van, akinek egy romantikus film megnézése vagy egy könyv elolvasása segít, hogy töltekezzen, erőt merítsen – mondja Tóth Eszter, mentálhigiénés szakember.

Mozdulj ki!

Az első és legfontosabb, ha úgy érzed, itt a vég, akkor azt gondold át mégegyszer. Hagyj ott csapot-papot és vedd fel a nyúlcipőt. Ha nem is többre, csak egy 20 percre szakadj ki abból, amit csináltál, szabadulj ki a gondok fogáságból. Ha épp a munkahelyeden érzed úgy, hogy picit kiszellőztetnéd a fejed, menj le az udvarra vagy fordulj pár kört a folyosón, és lélegezz!

Tedd le a telefont!

A mai rohanó világban valami mindig csipog és pityeg vagy épp értesítés jön a közösségi oldalak valamelyikéről. Ha ez nem, akkor tuti, hogy hív valaki. Amikor magad alatt vagy ezek az apróságok csak tovább rabolják az amúgy is kimerült energiakészleteid. Tedd le egy picit a telefont. Tovább megyek: kapcsold ki! Hallod a csendet? Én szoktam, és baromi jó érzés!

Sétálj!

Igen, ezt lehetne a mozdulj ki kategóriába sorolni, én mégis külön gyakorlom. Mert van, amikor kimozdulok, a barátokkal vagy a párommal teszem, de sétálni egyedül megyek. Szeretek nézelődni, jó időben leülni egy padra és csak figyelni az embereket. Szeretek elmerengeni, ücsörögni, kiüríteni az elmém. Általában minden nap sétálok, akkor is ha fáradt vagyok, akkor is ha rosszul érzem magam, nálam ez olyan megszokott, mint másoknál a futás. Feltölt, és megerősít. Sokszor egy 10 perces séta is igazi felüdülés, mert csak én vagyok és a világ, semmi más!

Bye-bye komfortzóna

Természetesen vannak olyan időszakok, amikor nemcsak pár napra, hanem komolyabb időszakra nehezedik el a lelkünk. Mit tudsz csinálni? Pezsdítsd fel! Adj neki egy kis színt, és lépj ki a komfortzónádból. Kezdj valami újba, próbálj ki valamit, amit eddig nem, hidd el, mosolyt fog csalni az arcodra! A mosoly pedig a lelked is gyógyítja! Nekem ilyen élményem volt, amikor leültem az íróasztalomhoz, és úgy döntöttem, festek. A tempera jellegzetes illata eszembe juttatta a gyerekkorom, a rajzórákat, és azt is, mennyire kétbalkezes vagyok még mindig! De remek flow élmény volt!

Pszichológusok szerint napi fél óra szükséges ahhoz, hogy ráállítsuk magunkat a pozitív gondolatokra. A legideálisabb időpont erre a reggeli órák, amikor elindítjuk a napunkat. Nem kell nagy dolgokra gondolni: sokat segít, ha kitalálunk egy személyre szabott lélekerősítő mantrát, amit ha nem is minden nap, de egy héten többször is elismételgetünk a reggeli készülődés közben. Egy ilyen félmondat lehet: „Ma nem engedem, hogy kicsússzon az irányítás a kezeim közül, a problémák nem fognak felülkerekedni rajtam”. Egyszerű, de bevált módszer, érdemes kipróbálni! – tanácsolja a szakember.

Csinálj olyat, ami megnyugtat

Csinálj olyan dolgot, ami egy szempillantás alatt kikapcsol és megnyugtat. Találd meg ezt a dolgot. Nekem ilyen a takarítás. Ha épp tele a hócipőm, nekiállok port törölni vagy porszívózni. Teljesen mindegy, hogy mit sikálok, de megnyugtat, és nyugodt lélekkel könnyebben ugrom neki a megoldandó problémának.

Kertészkedj!

Erre a módszerre nemrég leltem rá. Sosem voltam egy Bálint gazda, az összes növényem a kukában végezte, de nemrég komoly fordulat állt be nálam: valami csoda folytán rájöttem, ha néha átültetem és még meg is öntözőm a növényeimet, akkor csodaszép virágokkal hálálják meg a törődésem. Igazi sikerélmény! Ha eddig nem tetted volna, próbáld ki!

Felejtsd el a to-do listát

Rettenetesen rossz szokásom a to-do lista írása. Sokszor több napra előre írom, amit a hét folyamán csak tovább bővítek. Azt vettem észre magamon a minap, hogy szorongok, sírhatnékom van és elvesztem a feladatok tengerében to-do lista ide vagy oda. Úgyhogy fogtam, és összetéptem az aznapi „ezt kell megcsinálnom ma” listám, és igazi pozitív fröccs volt a lelkemnek.

Az örök klasszikusok: olvass vagy nézz egy jó filmet!

Ha semmi nem segít. Ha úgy érzed mindenre képtelen vagy, akkor ragadj meg egy könyvet vagy nézz meg egy filmet. Örök klasszikusok a kikapcsolódásra és arra, hogy picit jobban legyen a lelked!

Barátkozz!

Mindig nyiss a világ felé! A családod, párod és barátaidon kívül légy nyitott új arcokra, mert könnyen lehet, hogy ők lesznek azok, akik segítenek rávilágítani egy-egy dilemmád megoldására. Jelenleg olyan élethelyzetben vagyok, ahol nap mint nap sok új impulzus ér. Vannak olyan emberek, akikkel csak a boltban futok össze, és csak az épp aktuális zöldségfelhozatalt vitatjuk meg, és vannak olyanok, akikkel többször összefutok, akiknek teljesen más a szemléletmódja, mint nekem, mégis megnevettetnek. Egy igazi, szívből jövő nevetésnél pedig nagyobb kincs egyszerűen nincs!

Élj a hobbidnak!

Amikor gyerekként megkérdezték mi a hobbim mindig felsoroltam vagy negyven dolgot. Aztán amikor belecsöppentem a egyetemi élet majd a munka világába, a hobbik elmaradtak, majd teljesen eltűntek. Pedig hobbi kell. A hobbik arra valók, hogy kikapcsoljanak, hogy erősítsenek, hogy kiragadjanak. Úgyhogy én is kerestem magamnak új hobbit, ami elárulom, már nem a szalvétagyűjtés.

Summa summarum: figyelj magadra! Foglalkozz magaddal ne csak a testi, hanem a lelki egészségeddel is! Ha tetszik, ha nem, alkalomadtán igenis kötelező kiszakadni a mókuskerékből, mert egy-egy lélekerősítő nap, fél nap vagy egy óra egyáltalán nem pénz kérdése!