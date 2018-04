„Egy érzelmi támogató állat olyan, mint egy nagy bögre tea náthaszezonban”

16 éve, mikor még az érettségi volt a legnagyobb mumus, aminek már a gondolatától is görcsbe állt a gyomrom, lett egy kutyánk. Egy tacskó-foxi keverék volt, igazi sarki mix, akinek azon túlmenően, hogy két pillanat alatt megtanult háton aludni és ülve pitizni, nem voltak különleges képességei. Hacsak azt nem számítjuk ide, hogy úgy tudott vigasztalni, mikor valami miatt bőgtem, és úgy tudott hallgatni, mikor rábíztam a legféltettebb titkaimat, mint senki más.

Topi szerencsére hírből sem ismerte az érzelmi támogató állat fogalmát, de ha ismeri is, nagy valószínűséggel mind a négy mancsával tiltakozott volna, hogy ráaggassam. Nekem mégis ő jutott először eszembe, mikor beleástam magam abba, mi a francért fordul elő egyre gyakrabban, hogy felnőtt emberek bepelenkázott kacsákkal, pórázon vezetett patkányokkal, hörcsögökkel és igen, kifejlett pávákkal próbálnak feljutni a repülőre. Meg a vonatra.

Az érzelmi támogató állatok NEM segítők, vagyis semmi közük a vakvezető és rohamjelző kutyákhoz, sem más terápiás állatokhoz, akik évekig tartó felkészülés és szigorú vizsgák után válhattak csak egy fogyatékkal élő vagy épp állandó segítségre szoruló ember legfőbb támaszává.

De ha nem segítők, akkor micsodák tulajdonképpen? Egyszerű házikedvencek egy hangzatos név mögé dugva? Nem. Az érzelmi támogatók kizárólag a gazdájuknak különlegesek, és bár teljesen különböző fajokból érkezhetnek (lsd. nyúl és kígyó), az mégis közös bennük, hogy egy mentális nehézségekkel küzdő ember életét igyekeznek megkönnyíteni.

Azok a gazdik ugyanis, akik egy érzelmi támogatóval szeretnének felszállni a vonatra vagy a repülőre, általában mind egy diagnosztizált mentális betegséggel – depresszióval, szorongással, hiperaktivitással, pánikrohammal vagy épp poszttraumás stressz betegséggel – küzdenek; így számukra gyakorlatilag létszükséglet, hogy egy olyan, meglehetősen stresszes élethelyzetben, mint a repülés, legyen mellettük valaki, aki megnyugtatja őket.

Valószínűleg pontosan ugyanannyit, mint egy érzelmi támogató kígyó vagy kutya. És a gyanútlan szemlélő ebből semmit sem lát. Pedig ezek az állatok nagyon is fontos munkát végeznek például azzal, hogy elterelik a gazdájuk figyelmét a stresszes élethelyzetről, a félelmeikről, a tüneteikről, esetleg a pánikról, ami szorongatja őket. Bármilyen furcsa, egy ilyen embernek már az is sokat javít az állapotán, ha megsimogathatja, vagy maga mellett tudhatja kedvencét.

Az érzelmi támogatók ezzel együtt nem gyógyítanak semmit. Teljesen hétköznapi házikedvencek, akiket kizárólag a gazdájuk – és rajtuk keresztül a pszichológusuk vagy pszichiáterük – ruházott fel különleges képességekkel. Hogy egy népszerű, érzelmi támogató nyúllal élő Youtube-er, Lorelai szavait idézzük, az érzelmi segítő állatok olyanok, mint egy bögre forró tea egy náthás embernek: az alapbetegséget nem gyógyítja meg, de a kínzó tüneteket egy időre hatékonyan csillapíthatja.

Ahogy arra korábban utaltam, az érzelmi támogató állatok olyan sokfélék lehetnek, amilyen sokfélék azok az emberek, akiknek segítséget nyújtanak. Két éve, októberben például egy Daniel nevű támogató kacsa lett néhány pillanat alatt világhírű, miután egy Mark Essig nevű történész Twitter-oldalán megosztotta az Amerika Kapitány-os pelenkába bújtatott kacsáról készült képeket, akit egy utastársa vitt magával a fedélzetre.

Daniel, the duck on my flight, likes to look at the clouds. pic.twitter.com/YiOjCvZ0NO