21 jel, hogy te is a legritkább személyiségtípusba tartozol

Nagy pillanat volt az életemben, amikor először töltöttem ki egy MBTI-tesztet. Amikor megtudtam az eredményét, úgy éreztem, hogy valami nagyon fontosat derítettem ki saját magamról, és igazolást nyert egy csomó minden, amit korábban hittem. Szertefoszlott az a kínzó érzésem is, hogy biztosan valami baj van velem, mert én mindig kilógok a sorból. Ma már tudom, hogy nem vagyok sem rosszabb, sem jobb, mint mások, egyszerűen nekem ilyen a személyiségszerkezetem, aminek megvannak a maga előnyei és hátrányai.

A Myers-Briggs elméleten alapuló személyiségtesztet pszichológusok és HR-esek is előszeretettel használják. A teszt négy dimenzió mentén haladva határoz meg összesen 16 személyiségtípust. A négy dimenzó a a következő:

extrovertált (E) – introvertált (I)

érzékelő (S)- intuitív (N)

gondolkodó (T)- érző (F)

megítélő (J) – észlelő (P).

Attól függően, hogy az egyes tartományok mely végpontjához esik közelebb valaki, egy 4 betűből álló kódot kap, ez lesz az ő típusa, ami nagy vonalakban leírja a személyiségét. Sőt ha engem kérdeztek, nem is nagy vonalakban, hanem zavarba ejtő pontossággal. Most a 16 típus közül a legritkábbról lesz szó, ebbe a csoportba kevesebb, mint az emberiség 1 százaléka tartozik. Ők az INFJ-k, az egyedüllét békés harcosai, ahogy Facebook-csoportjukban jellemzik őket. Ha a most következő állítások közül gyanúsan sok igaz rád, akkor könnyen lehet, hogy te is a tanácsadók (vagy más néve idealisták) egyike vagy.

Kiskorod óta úgy érzed, kilógsz a sorból. Még ha van is jó pár barátod, kevesen vannak köztük, akikkel igazán egy hullámhosszon vagy. Sokszor próbálsz inkább te alkalmazkodni hozzájuk, hogy ne érezd magad annyira másnak. Mindig a dolgok mögé akarsz látni, mélységében szeretnéd megérteni, mit miért csinálnak az emberek. Nem az érdekel, mivel töltötte a kollégád a hétvégéjét, hanem az, hogy mit gondol a világ dolgairól, mi jár a fejében, mit érez valójában. A hamis álarc, amit sokan viselnek, téged aligha téveszt meg. Jobban szereted csak nagy vonalakban megtervezni a dolgokat, nem pedig percről percre. Egyszer félénk vagy, szótlan és visszahúzódó, máskor könnyed és nagyon vicces. Egy INFJ-nél mindez társaság, kedv és energiaszint kérdése. Amikor valaki megtalál a problémájával, rendszerint meghallgatod, de ha nem kérdezi, nem mondod el a véleményedet. Inkább kérdéseket teszel fel, hogy minél jobban körüljárd és tisztán lásd a helyzetet. Gyakran előfordul az is, hogy véleményalkotás helyett, inkább elmesélsz egy hasonló történetet, ami veled esett meg. Általában meglátod ugyanis a megoldást, de nem akarsz kéretlen észosztó lenni, hagyod, hogy az emberek inkább maguk jöjjenek rá, mit érdemes tenniük. Alapvetően introvertált vagy, nagyon szeretsz egyedül lenni, de ahogy mindent, ezt is csak mértékkel. Egy kis visszavonulás után szükséged van arra, hogy a vegyértékeid újra összekapcsolódjanak a számodra fontos emberekével. A számodra fontos emberek nincsenek túl sokan, az a maréknyi barát, akik úgy érzed, tényleg értenek téged. Egy-egy mély beszélgetés velük valósággal feltölti a lemerült akkumulátoraidat. Tudható rólad, hogy ha valaki mélyen megsebez, akkor nincs bocsánat, megszakítasz vele minden kapcsolatot. Ez nem azért van, mert kérlelhetetlen és keményszívű lennél, hanem mert így véded magad a további sérülésektől. Mert bár kívülről magabiztosnak tűnsz, valójában nagyon sebezhető vagy, és különösen érzékeny arra, mit gondolnak vagy mondanak rólad mások. Néha annyira boldoggá akarod tenni azokat, akiket szeretsz, hogy közben totálisan megfeledkezel a saját igényeidről. Gyakran gondolod, hogy pontosan érted, mit éreznek mások, és mire van szükségük. Persze nincs mindig igazad, de az emberismereted kimagasló, azt meg kell hagyni. Úgy gondolod, az életed többről kell hogy szóljon, mint ledolgozni a napi 8 órát, fizetni a csekkeket és rendben tartani a háztartást. Szeretnél valamilyen módon az embertársaid szolgálatára lenni. A problémát az szokta jelenteni, hogy fogalmad sincs, hogyan láss hozzá a világmegváltó céljaid eléréséhez. A lelked mélyén sosem vagy igazán elégedett magaddal, mindig kínoz a sikerülhetett volna jobban is érzés. Ennek a negatív oldala, hogy a perfekcionizmusoddal szinte az őrületbe kergeted magad időnként. Ami viszont az állandó tépelődésed pozitív hozadéka, az az, hogy folyamatosan képezed magad. Mindegy, hogy új főzési technikáról van szó vagy éppen valami kreatív hobbiról. Fontos számodra, hogy fejlődj, új meg új dolgokat tanulj. Néha alkalmazkodó üzemmódra kapcsolsz csak azért, hogy védd magad. Hiperérzékeny vagy, és rettentő rosszul viseled a kritikát, ezért inkább körmödszakatáig törekszel arra, hogy megfelelj másoknak. Ha belépsz valahova, például egy irodába, ösztönösen megérzed, milyen a hangulat éppen. A nehézsége ennek, hogy nagyon könnyen rezonálsz együtt másokkal, magyarul átragad rád a körülötted lévők hangulata, ami jó tud lenni, ha épp fel vannak dobva, de nagyon megterhelő, ha feszült légkör uralkodik. Igyekszel persze ilyenkor is nyugalmat sugározni, de ez nagyon sok energiádat felemészti. Vonzódsz a minőségi dolgokhoz, legyen szó ételről, ruhákról vagy éppen lakberendezési tárgyakról. Bár utálod bevallani, de igenis fontosak számodra a külsőségek, imádod magad szép tárgyakkal körülvenni. Nagyon mélyen érzel a szeretteid iránt, de talán sosem fogják megtudni, mennyire, mert nehezedre esik kimutatni a szeretetedet, bármennyire erősek is az érzelmeid. Összeszedett vagy, óvatos és megfontolt. Akik nem ismernek, ezt sokszor tévesen kegyetlenségnek, érzéketlenségnek hiszik. Imádsz tanulni, nagyon érdekel a pszichológia, a személyiségfejlesztés, a spiritualitás. Miközben mások pletykálnak és celebekről cseverésznek, sokszor úgy érzed, mintha egy másik univerzumban élnél. Téged az emberi természet foglalkoztat, a technológia fejlődése, és sokszor agyalsz olyan dolgokon, mint hogy milyen lesz a világ 10-20 év múlva, és létezik-e majd időutazás. Erőteljes kényszert érzel arra, hogy átlátható körülményeket teremts magad körül. Tele vagy to do listákkal, és minden egyes elvégzett tételt orgazmikus gyönyörrel húzol ki rajtuk. Ha valami iránt szenvedélyes érdeklődés ébred benned, semmi nem állíthat meg. Mottód, hogy a lehetetlen csak annyit jelent, hogy egy kicsit több időbe kerül valami. A többi ember bölcsnek, éleselméjűnek és tapasztaltnak lát. Gyakran fordulnak hozzád tanácsért, és rád bízzák a legféltettebb titkaikat is, mert tudják, hogy sosem árulnád el őket. De ez néha rettenetesen fáraszt, és legszívesebben belekiabálnád a világba, hogy hagyjon már mindenki békén, és oldja meg a maga életét, hogy te is foglalkozhass a sajátoddal.

És ha szeretnél bizonyságot nyerni arról, hogy te is az INFJ-k közé tartozol, vagy csak szeretnél többet megtudni a személyiségtípusodról, akkor ide kattintva pár perc alatt elvégezheted az MBTI-tesztet.

