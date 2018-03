Kvíz: mi a kulcs a boldogságodhoz?

„Te boldog vagy, nyuszi?” – kérdezte a párom ma reggel az autóban, miközben munkába igyekeztünk. „Persze” – vágtam rá gondolkodás nélkül, és már a gondolattól is jókedvem lett, hogy mennyire szerencsés vagyok. Vagy csak szerencsés alkat lennék? Nem hiszem. Sokszor szoktam mondani, és már le is írtam párszor, hogy ha konzerválni lehetne a jelen pillanatot, és életem végéig élhetnék azzal az emberrel ott és olyan körülmények között, mint most, akkor a végén azt mondhatnám, baromi mázlista vagyok, és nagyon boldog életem volt.

KAPCSOLÓDÓ Ezek a világ legboldogabb országai

Pedig nem vagyunk dúsgazdagok, nem élünk kacsalábon forgó palotában, csak egy társasházi lakásban, nem járunk világ körüli utakra (sajnos), akadnak kisebb-nagyobb egészségügyi problémáink is, sőt, sokszor volt már, hogy ezt-azt szerelni kellett a kapcsolatunkon, de pont ettől életszerű az egész, és nem mesébe illően idilli. Ami mesébe illően idillinek látszik, arról az esetek zömében ki szokott derülni, hogy a cukormáz alatt fájdalmas valóság lapul.

Persze a boldogságot nem feltétlenül egy konstans állapotként kell elképzelnünk. Sokkal inkább egy képesség arra, hogy észrevegyük az életben azokat a dolgokat, amelyek elégedettséggel töltenek el minket. Ha belegondolok, hogy melyek azok a pillanatok, amelyekben szinte tapinthatóan érzem ezt a boldogságot, ilyesmik jutnak eszembe:

amikor az íróasztalomon kinyíltak a virágok,

amikor lejárt a diákhitelem,

amikor a macskám dorombolva lefejel,

amikor péntek délután hazaérek, és lehuppanok a kanapéra,

amikor lefoglalom a szállásomat, a kezemben tartom a repülőjegyemet,

amikor kifestem a körmöm,

amikor kilépek a fodrásztól illatos és csillogó hajjal,

amikor a családi ebéden összeröhögünk,

amikor edzés után átjár az a jóleső kimerültség,

amikor társasjátékozunk,

amikor belemerülök egy jó sorozatba,

amikor végre megveszem azt a könyvet, amire régóta vágytam, de valahogy mindig fontosabb(nak hitt) dolgokra költöttem a pénzemet,

amikor viszontlátom a barátnőmet, és szívből megölel. Már csak az kellene, hogy egy kicsit több időt tudjunk szakítani egymásra.

És téged mi tenne boldogabbá? Töltsd ki kvízünket, hátha közelebb jutsz a megoldáshoz!