Magamért teszem – amit mostanában szeretnék elérni

Inspiráló szösszeneteket hoztunk. Embereket kérdeztünk arról, mik azok a dolgok, amiket mostanában szeretnének megtenni magukért. Szerencsére célokból nincs hiány. Azok, akik már elkezdték a változtatást, azt mondják, megérte tenni a vágyaikért.

Magamért teszem

„Megígértem magamnak, hogy még idén nyáron elmegyek a faluba, ahol születtem, és ahol az első néhány évemet töltöttem. Már régóta nem lakik ott közeli rokon, akivel tartanánk a kapcsolatot, ezért van az, hogy már vagy harminc éve nem jártam arra. Megfogadtam, hogy ha esik, ha fúj, bizony útra kelek. Tartozom ennyivel magamnak. Várom, hogy előjöjjenek az emlékek, kíváncsi vagyok, hogy fogom megélni. Az sem baj, ha nem jön velem senki, én még mostanában elmegyek, és megnézem, hol cseperedtem fel.”

Nem eszem meg mindent

„Elhatároztam, hogy egészségesebben fogok élni. Az étkezésre jobban odafigyelek már, kevesebb zsírosat eszem, és az édességekre is egyre többször nemet mondok, bár ez elég nehéz, mert szerintem én vagyok az egyik legédesszájúbb a világon. Azt találtam ki, hogy inkább délelőtt eszem olyat, ami cukros, hogy ne hízzak tőle, de persze olyankor is csak mértékkel. A családnak is bejelentettem, hogy amint nekem sikerül megvalósítani az átállást, mindenkinek megreformálom a szokásait. Nem arattam osztatlan sikert, de tudom, hogy magunkért teszem, ezért kíméletlen leszek.”

Én is fellélegzem

„Arra gondoltam, csinálok egy nagyobb szanálást, mindent kidobok a házból, amire nincs szükségünk. Sohasem voltam nagy gyűjtögető, de az évek alatt összegyűlt egy csomó felesleges kacat. Na meg a millió ruha, amit már fel sem veszek, csak fogják ott a helyet feleslegesen. Ami olyan, azt eladom, ami jó és használható, de nem akarom eladni, azt pedig elajándékozom vagy felajánlom valami karitatív szervezetnek. Várom már hogy »fellélegezzen« az otthonom, és jólesik a gondolat, hogy segíthetek másokon azokkal a holmikkal, amikre nekem már nincsen szükségem.”

Újra futok

„Régen sokat sportoltam, de mostanában csak a munkába temetkezem. Kezdtem már rosszul érezni magam, aztán egyszer csak rájöttem, hogy valami nagyon hiányzik. Az pedig a mozgás, a sport. Újra futni kezdtem, ugyan a közelében sem vagyok annak a teljesítménynek, amit évekkel ezelőtt hoztam, de így is büszke vagyok magamra, arra, hogy belevágtam, és csinálom. Az a célom, hogy még idén, remélem rövid időn belül, javítok a szintidőkön és a távolságokon is. Érzem, hogy a testem kezd felszabadulni, és jól veszi a kihívást. Kiegyensúlyozottabb vagyok azokon a napokon, amelyeket futással kezdek.”

A gyerekeimért is

„Sajnos nagyon kevés időt töltök a gyerekeimmel, ezért muszáj változtatnom az életemen. Van, hogy nem is látom őket, a feleségem viszi-hozza a gyerekeket, és mire én esténként hazaérek, sokszor már alszanak. Azt találtuk ki, hogy kedden és csütörtökön úgy szervezem a napjaimat, hogy legkésőbb 6-ra otthon legyek, ilyenkor együtt vacsorázunk, átnézzük a leckét, vagy filmezünk közösen. Sőt hétvégén is csinálunk közös programokat mostanában. Sokkal jobban érzem magam, a gyerekeim boldogabban és nyitottabbak, fontos volt, hogy ezt megtegyem magamért, és persze értük. Azt szeretném, hogy ez a rendszer a jövőben is így maradjon.”