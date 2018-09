Lépj ki a komfortzónádból: 5 extrém vízi sport, ami csak rád vár

1. Windsurf

Ne ijedj meg, ha kicsit beborul az ég, hiszen van, amivel eltudod ütni az időt a strandon a nyár utolsó napjaiban is. Ilyen például a windsurf. Ez a sport a szörfözés továbbfejlesztése: a deszkára egy háromszög alakú vitorlát erősítenek, amelynek segítségével kihasználhatóvá válik a szél ereje. Nem is kell messze menned, ha szeretnéd kipróbálni, hiszen a Balaton kiváló ehhez a tevékenységhez.

2. Stand up paddle

A stand up paddle-t vagy állva evezést a csendes-óceáni szigetcsoporton, Polinézián művelték először, igaz, ekkor még nem vízi sportként, hanem élelmiszerszerzés céljából. A polinéz halászok ugyanis így rótták a vizet kenujukkal, amikor vacsorára vadásztak. Később már a hawaii szörfoktatók is használták ezt a technikát, mert ennek köszönhetően jobban oda tudtak figyelni a kezdő szörfösökre oktatás közben. Mivel ehhez a sportághoz sem szél, sem hullám nem kell, gyakrabban művelhető, mint a szörf vagy a windsurf. Előnye, hogy növeli az egyensúlyérzéket és az állóképességet, segít levezetni a feszültséget, illetve erősíti az izmokat, ráadásul hazánk tavain – Fertő, Velencei-tó, Balaton – is kipróbálható!

3. Wakeboard

A wakeboard egy a szörfözés ihlette extrém sport. Két fajtája van, a kötélpályás és a motorcsónakos. A wakeboard atyjának Jimmy Redmont tekintik, mivel ő volt az, aki először kombinálta az addig csak vízisínél használt kötélpályás rendszert a szörfözéssel. A wakeboard népszerűsége folyamatosan nő, és kezdi háttérbe szorítani a hagyományos vízisít. Hazánkban már közel 20 helyen üzemel kábeles vízisí- és wakeboardpálya.

4. Flyboard

A flyboard egy igazi adrenalinemelő vizes program. A lényege: a szerkezetet egy jetski motorjához kell csatlakoztatni 18 méter hosszú tömlővel. Ennek a sugárhajtóműve biztosítja a vízellátást, amivel a repülő deszka – flyboard – a levegőben marad, maximum 10 méter magasságban. A talpra csatolt deszkán két vízsugár biztosítja a tolóerőt. Ügyesen kell egyensúlyoznod, hogy te irányítsd a deszkád! Ha kedvet kaptál hozzá, akkor itthon is kipróbálhatod ezt az extrém vízi sportot.

5. Rafting

A raftot (nagyon erős, felfújható gumicsónakot) eredetileg az amerikai hadsereg számára fejlesztették ki, speciális bevetéseken használták az elit alakulatok. A kalandkutatók érdeklődését azonban hamar felkeltette, hogy ezek a csónakok amolyan „all in one”, szinte mindent kibírnak, így a veszélyes, sziklás vadvizek sodrását is. Így született meg a rafting mint sportág.