Last minute fesztiválkörkép

Érdi Jazz Fesztivál

A negyedik alkalommal rendezik meg az Érdi Jazz Fesztivált. Szól azoknak, akik családjukkal, barátaikkal szeretnének eltölteni egy-egy estét a legkiválóbb előadók társaságában, és megszólítja azokat, akik nyitottak az újdonságokra, és szívesen közelebb kerülnének ehhez az izgalmas zenei műfajhoz. A koncertek belépődíj nélkül tekinthetők meg 2018. szeptember 4. és 9. között.

Vidéki Színházak Fesztiválja

A Thália Színház szervezésében a Pesti Magyar Színház épületében rendezik meg 2018. szeptember 3. és 9. között a Vidéki Színházak Fesztiválját. A Thália Színházban zajló felújítási munkálatok miatt idén ősszel a Pesti Magyar Színház fogadja be a fesztivált, melynek keretében a hét nap alatt nyolc előadás várja majd a színházkedvelő közönséget.

27. Budapest Borfesztivál

A Budapest Borfesztivál 27. alkalommal várja a borozni, kikapcsolódni, szórakozni vágyókat a főváros talán legimpozánsabb helyszínén, a megújuló budai Várban szeptember 6-9-ig. Az idei év fókuszába a Balaton, a balatoni borászok és boraik, a helyi gasztronómia és kultúra kerül. A „Balaton MOST” program arra inspirál, hogy nyár végén a fürdőruhákkal és gumimatracokkal együtt ne tegyük a Balatont is a fiók mélyére, hiszen gyönyörű tavunk rengeteg élményt rejt egész évben.

Jegyárak: 2500-6200 forint.

Részletes program az esemény oldalán!

Miskolci Sörfesztivál

Idén már 7. alkalommal rendezik meg a Miskolci Sörfesztivált szeptember 7-9. között. Színvonalas programok, koncertek és persze sör is várja a vendégeket.

Jegyárak: 2500-9900 forint.

Birka- és Slambucfőző Örömnap

A Birka- és Slambucfőző Örömnap a régió egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvénye, minden év szeptemberében várja az érdeklődőket. Az örömnapot elsősorban azzal a céllal szervezik szeptember 8-án, hogy a magyar gasztronómia – ezen belül is Hajdúszoboszló és térsége – sajátos ételreceptjeit és a szabadtéri főzés kultúráját megismertessék a látogatókkal.

Az eseményről a Facebookon olvashatsz bővebben!

Ládaderbi Börzsöny

Szeptember 15-én rendezik meg a IV. Ládaderbit Diósjenőn, a Börzsönyben. Extrém erdei pálya, ugratóval és ügyességi feladatokkal turbózva. A rendezvény látogatása ingyenes.

Esztergomi Lecsófesztivál, 2018

Idén is megrendezik a lecsófesztivál és a lecsófőző versenyt 2018. szeptember 22-én Esztergomban. Ki lesz 2018-ban a lecsókirály Esztergomban a fesztiválon? Nevezz be mielőbb csapatoddal! Délután színpadi és sportprogramok is várják az érdeklődőket.

Kalocsai Paprikafesztivál és paprikás ételek főzőversenye

Kalocsa önkormányzata az idei évben már 29. alkalommal rendezi meg szeptember 14-15-én a Kalocsai Paprikafesztivált, és 22. alkalommal a paprikás ételek főzőversenyét, mely világhírű fűszernövénynek, a sárközi ember piros aranyának ünnepe. A rendezvény fő célja, hogy a Kalocsai Paprikafesztiválra érkező közönség testközelből is megismerkedjen a paprikatermesztés hagyományával, a paprikás ételek utánozhatatlan ízharmóniájával, valamint a paprikához is fűződő népművészeti örökséggel.

Még több információ a fesztiválról ITT!