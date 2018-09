Különleges és pénztárcabarát magyarországi csodahelyek

Megyer

Megyer hazánk egyik legkisebb ékszerdoboza, ahol bármerre nézel, vadregényes erdők és csodaszép növények keresztezik utadat. Ha ide tévedtek, érdemes akár több napra is kibérelni egy házikót, hogy minél több idő legyen kiélvezni a csendet és a nyugalmat.

Cuha-patak, Bakony

Csodaszép szurdok gázlóin át vezet az út a Bakonyban található Cuha-patak mentén. Ezt a gyönyörű kirándulóhelyet mindenképpen érdemes végigjárnotok nyár végén, az ősz kezdetén! A túra cseppet sem megerőltető, a kalandot a gyerekek is imádni fogják.

Visegrádi fellegvár

Ha már kirándulóhelyként a visegrádi várat választjátok, ne hagyjátok ki a közelében fekvő canopypályát sem. Káprázatos panoráma és élmény vár, amint húsz méter magasan csúsztok egyik kötélen a másikra.

Zemplén, Háromhuta és környéke

Hazánk egyik legszebb, legeldugottabb vidéke a Zemplén és azon belül is Háromhuta környéke. Ezt a tájat nemcsak szépsége és csendje miatt érdemes meglátogatni, hanem azért is, mert számtalan érdekes történelmi emlék is van ezen a vidéken. Ha egy kis nyüzsgésre és jó borokra vágynátok, akkor irány a közeli Tolcsva, Tokaj vagy Erdőbénye, vagyis az ország legjobb pincéi!

Szigligeti vár

A várat a pannonhalmi bencések építették a 13. század közepén. A ma is méltán népszerű szigligeti várban számtalan programlehetőséget is kínálnak. Már éppen emiatt is érdemes a kiránduló-útvonalak közé tervezni ezt a pazar műemléket. A szigligeti várból pedig káprázatos kilátás nyílik a Balatonra.

Jeli Arborétum

Szombathely és a Balaton között létezik egy varázskert, a Jeli Arborétum. Az alapítója, a „virágos gróf” csak el akarta hozni Magyarországra a növényeivel az örök tavaszt.